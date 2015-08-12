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Eski savcı Celal Kara'nın avukatı: Kaçacak olsaydı seçimden önce kaçardı

'Seçimlerden önce daha yoğun söylentiler vardı; o zaman kaçardı. Karardan haberdar olduğu an mutlaka gelip ifade verecektir'

12 Ağustos 2015 13:22

Eski savcı Celal Kara’nın avukatı Niyazi Atasoy, hurriyet.com.tr’ye açıkalamada bulundu. Atasoy açıklamasında, "Müvekkilimle 20 gün önce görüştüm. Kaçtığını sanmıyorum. Kaçakcak olsaydı seçimlerden önce daha yoğun söylentiler vardı; o zaman kaçardı. Karardan haberdar olduğu an mutlaka gelip ifade verecektir" dedi.

 

 

 

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