Eski savcı Celal Kara'nın avukatı: Kaçacak olsaydı seçimden önce kaçardı

Eski savcı Celal Kara’nın avukatı Niyazi Atasoy, hurriyet.com.tr’ye açıkalamada bulundu. Atasoy açıklamasında, "Müvekkilimle 20 gün önce görüştüm. Kaçtığını sanmıyorum. Kaçakcak olsaydı seçimlerden önce daha yoğun söylentiler vardı; o zaman kaçardı. Karardan haberdar olduğu an mutlaka gelip ifade verecektir" dedi.