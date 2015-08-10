17 Aralık savcılarına yakalama talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, meslekten ihraç edilen savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Cebir, şiddet kullanarak Türk Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" gerekçesiyle tutuklama talebiyle yakalama kararı talep etti.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) başta Ergenekon eski savcısı Zekeriya Öz olmak üzere 17-25 Aralık savcıları ile ilgili önce görevden uzaklaştırma daha sonra da meslekten ihraç kararı vermişti. HSYK Başmüfettişliğince haklarında soruşturma yapılan Ergenekon savcısı Zekeriya Öz, 17 Aralık soruşturması savcıları Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç’in dosyaları Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı vekili Ömer Faruk Aydıner, Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği talepte şüphelilere atılı suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller oluşması, şüphelilerin dosya içerisine yansıyan eylem ve davranışlarından, delilleri yok etme ve gizleme, değiştirme hususunda kuvvetli şüphenin bulunması gerekçesiyle haklarında tutuklanma amaçlı yakalama emri düzenlenmesi istendi. Mahkeme, dosyayı inceliyor.

Savcı Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç, işadamı Reza Zarrab ve bakan çocuklarının da aralarında bulunduğu kişiler hakkında 17 Aralık soruşturmasını yürütmüşlerdi. Soruşturma yürürken Mehmet Yüzgeç, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı’na atanmış daha sonra da görevden uzaklaştırılmış ve meslekten ihraç edilmişti. Celal Kara ise yine soruşturma yürüttüğü sırada İstanbul’dan, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na savcı olarak atandı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Kara, HSYK tarafından önce tedbiren görevden uzaklaştırıldı daha sonra da meslekten ihraç edildi.

Darbe'den yakalama kararı çıktı

12 Haziran 2007’de başlayan Ergenekon soruşturması kapsamında; aralarında Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve TSK'da görev yapan üst düzey komutanlar ile ÇYDD genel başkanı Türkan Saylan ve bazı ünlü gazetecilerin de yer aldığı isimler hakkında "darbecilik" suçlamasıyla dava açan Zekeriya Öz’e, "darbe" teşebbüsünden yakalama fezlekesi çıkarıldı.

Zekeriya Öz tarafından hazırlanan Ergenekon iddianamesi ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yakalama fezlekesindeki suçlamalar, birbiriyle benzerlik gösteriyor.

Öz, Ergenekon soruşturması kapsamında hazırladığı iddianamede, “Ergenekon terör örgütünün, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı halkı silahlı isyana tahrik ettiği gibi, cebir şiddet kullanmak sureti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren ortadan kaldırmaya teşebbüste bulunduğu, amaçlarına ulaşmak için kontrolü altında bulunan medya ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla ülkede kaos ve iç çatışma ortamı oluşturmaya çalıştıkları, oluşacak gerginlik ortamından faydalanarak, görevde bulunan hüketleri çalışamaz hale getirip, nihai olarak ordu içerisinde kendilerine destek vereceklerini umdukları askeri şahısların yardımı ile yönetimi değiştirmek amacıyla hükümeti yıkmaya teşebbüs ettikleri…” ifadelerini kullanmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise Öz hakkında çıkardığı yakalama fezlekesinde, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Cebir, şiddet kullanarak Türk Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ifadelerini kullandı.

Zekeriya Öz kimdir?

Wikipedia'da yer alan bilgilere göre, Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Öz, ilk, orta ve lise öğretimini Bursa'da tamamladı. Babası Bursa'da esnaflık yapan Öz, 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1991 yılında mezun oldu. 1997'ye kadar Bursa Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptı. 1997 yılında Hakim ve Savcılar Sınavı'nı kazandıktan sonra Bursa Barosu'ndaki kaydını sildirip savcı oldu.

1999 yılının Ağustos ayında kısa dönem askerlik hizmetine başladı. Askerliğe 114,5 kilo olarak başlayan savcı görevinin 12. gününde çeşitli sağlık nedenleriyle sağlık kurulunun karşısına çıktı. Kendisine 3 ay süreyle hava değişimi verilmiş ve verilen sürede istenen kilolara inememiştir. Bunun üzerine 2 kez daha üçer aylık hava değişimi verilmiş ve durumunda bir değişiklik olmaması nedeniyle Mayıs 2000'de eksojenobezite tanısıyla askerliğe elverişsizdir raporu verilmiştir.

İlk görev yeri Çine'ye 26 Eylul 1995 tarihli ve 22416 sayili Resmi Gazete'de yazılı kararla atanan Öz, Çine'den sonra Mutki'ye 2 Temmuz 1998 tarihli ve 23390 sayılı Resmî Gazete'de yazılı kararla gönderildi.

Mutki'de iki yıl görev yaptıktan sonra Balıkesir, Bigadiç'e atandı.

2004 yılında İstanbul, Ümraniye'ye atandı ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı oldu. El-Kaide üyesi El Sakka hakkında müebbet hapis istemiyle dava açtı. İstanbul'daki İngiliz Başkonsolosluğu ve sinagoglar ve HSBC'ye, bombalı saldırı düzenleyen El-Kaide militanları Azad Ekinci ve Abdülkadir Karakuş'un Suriye'ye Sakka'nın yanına gittiğini tespit etti.

12 Haziran 2007 Ümraniye'de bir gecekonduda 27 el bombasının bulunması ile başlayan Ergenekon soruşturmasını yöneten savcılardan biridir.

HSYK, adli yargı kararnamesiyle Ergenekon davasına bakan özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ü,özel yetkilerini alarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atadı. Özel Yetkili Başsavcı Vekilliği'ne ise Ergenekon, Askeri Casusluk ve Fuhuş Çetesi soruşturmalarını yürüten Fikret Seçen atandı.

12 Mayıs 2015 tarihinde HSYK tarafından yapılan açıklamada Zekeriya Öz'ün meslekten ihraç edildiği bildirildi.