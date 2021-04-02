Saros Körfezi’nde çalışmalar yargı sürecini beklemiyor: Bazı vatandaşlara tutanak imzalatılmış

BOTAŞ, Saros Körfezi’ne doğalgaz taşıyacak gemiler için yaklaşık 270 metre uzunluğunda bir iskele dolgu platformu ve kara boru hattı inşaatı bölge sakinlerinin itirazları ve yargı sürecinin devam etmesine karşın sürdürülüyor. Geçen ayın başında projenin yüklenici firması tarafından bazı arsa sahibi yurttaşlara şikâyeti önleyen tutanak imzalatıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, tutanakta özetle “yapımı devam eden proje kapsamında Keşan’na bağlı Sazlıdere köyünde 16 parselden geçecek olan boru hattı ve servis yolu çalışmalarından dolayı arsada iki yıl içerisinde doğacak zarar karşılanmış olup arsa sahipleri açısından herhangi bir şikâyet gerektirecek durum kalmamıştır. İki yıl sonra, oluşturulan servis yolu kaldırılacak ve arsa eski halinde sahiplerine teslim edilecektir” denildi.

"Yol geçirme amaçlı işgal edilen verimli toprak sıyırılmıyor ve saklanmıyor"

Sazlıdere köyü yolu üzerindeki şantiyeden inşaat alanına gitmek üzere Kara boru hattına paralel 15-20 metre genişliğinde yol yapıldığını söyleyen Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, “Yapılan yol ile tarım arazileri ve orman alanlarına geri dönüşü mümkün olmayacak zararlar verilmiş ve veriliyor. Arazi sahiplerine, inşaatın tamamlaması hedeflenen iki yıllık süre için herhangi bir tebligat yapılmadan ve acil kamulaştırma kararı olmadan işgal edilen ve büyük zararlar verilen yerler için kendilerine bir miktar bedel ödeneceğine dair düzenlenen beş satırlık tutanağa imzalar attırılıyor. BOTAŞ’ın iki yıl sonra yol yapımında kullandığı ve büyük zararlar verdiği arazileri eski haline nasıl döndüreceği tam bir muammadır. Çünkü yol geçirme amaçlı işgal ettiği verimli tarım arazilerinin üzerindeki verimli toprağı sıyırmadığı ve saklamadığı görülmektedir” diye konuştu.

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