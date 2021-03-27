Saros Körfezi kıyılarına iş makineleri girdi, binlerce ağaç kesilecek!

Saros Körfezi'nde Katar'dan sıvılaştırılmış doğal gaz alımı için yapılacak projede kıyıların tahrip olacağı ve binlerce ağacın kesileceği ifade edildi.

Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi ile Katar'dan sıvılaştırılmış doğal gaz alınması planlanıyor. Ancak proje için hem körfez kıyıları talan edilirken, hem de binlerce ağacın kesileceği ifade ediliyor.



Bakanlığın verdiği olumlu ÇED raporları Edirne İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi ve 10 farklı disiplinden 10 bilirkişi, hazırladıkları raporda 113 sayfada 14 ayrı uygunsuzluk tespit etti.

"Buralar için Katarlılar mı savaşmış?"

Sözcü gazetesinin haberine göre; konuyu yakından takip eden CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, "Vatandaşlarımız haklı olarak soruyor ‘Buralar için Katarlılar mı savaşmış? Bu topraklarda yatan yüzbinlerce şehit Katarlı mı ki onlar için topraklarımız talan ediliyor?' AKP sadece dolar yeşilini seviyor. Maviden özgürlüğü çağrıştırdığı için hazzetmiyor. Hukuk ve bilimle de hiç işleri yok" diye konuştu.

Saros Körfezi'nin sadece FSRU projesinin tehdidi altında olmadığını söyleyen Okan Gaytancıoğlu, "Son yıllarda AKP'ye yakın vakıflar kıyıları kiralıyor, kıyılar yörede yaşayanlardan koparılıyor. Yanlış yapılaşma nedeniyle yaşanan kıyı erozyonunu çözecek proje 15 yıldır duruyor" dedi.