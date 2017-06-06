Şarkısı Youtube'dan kaldırılan Çağatay Akman tepkili: Kimse İsrail'den gelip de Türkiye'yle oynamaya çalışmasın

“Gece Gölgenin Rahatına Bak” şarkısı ile gündeme gelen Çağatay Akman’ın klibi Youtube’dan telif gerekçesi ile kaldırıldı. İsrailli Anna RF grubu bestenin kendilerine ait “Jump” şarkısından kopyalandığını iddia ederken, Akman “Kimse İsrail'den gelip de Türkiye'yle oynamaya çalışmasın” diyerek gruba tepki gösterdi. Akman, "Müzik aynı zaten buna kimse itiraz etmedi. Ama bu müziğin gerçek sahibi, Güllü'nün Seni Rüyamda Görsem Şarkısı'nın bestecisi Mehmet Ali Sezer. Müziğin orijinali Güllü'nün Seni Rüyamda Görsem şarkısına ait olduğu için Anna RF müziği Güllü'den alıyor, ben de Anna RF'den alıyorum. Türkiye'den çalınan bir şeyi, ben geri Türkiye'ye getirdim" diye konuştu.

Anna RF: Şarkının bestesi bize ait

Şarkının orijinalinin, Anna RF grubunun Jump şarkısına ait olduğu iddialarına cevap veren Anna RF grubunun üyesi Ofir J.Rock "Öncelikle, grubumuzun 2012'de oluşumundan bu yana bize göstermiş olduğunuz tüm sevgi ve desteğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Sizinle parçamız olan 'Jump' ve Çağatay Akman'ın şarkısı arasındaki gerçeği paylaşmak istiyorum. Jump şarkısının orjinal bestesi bize, yani grubumuz Anna RF'ye ait bir bestedir. Ve ilk olarak Kasım 2012'de Youtube'da yayınlanmıştır. Geçen yıl Akman'ın videosu Youtube'da yayınlandığında müzik kısmının bize, yani Anna RF'ye ait olduğunu yazdılar. Ancak birkaç gün sonra bunu değiştirdiler. Ve parçayı bizim Mehmet Ali Sezer'den aldığımız yazdılar (İddia ettiler). Ki biz bu şarkıyı hiçbir zaman duymuş bile değiliz. Müzik uzmanları tarafınca, Akman'ın şarkısının bizim şarkımız olan Jump'tan kopyalandığının ve şarkımızın hiçbir şekilde Mehmet Ali Sezer'e ait parçayla bir bağlantısının bulunmadığını onaylayan belgeleri almış bulunmaktayız. Bu sebeple harekete geçtik ve Çağatay Akman'ın videosunu Youtube'dan üzerinden kaldırttık" açıklamasında bulunmuştu.

“Kimse İsrail'den gelip de Türkiye'yle oynamaya çalışmasın”

RS FM'e konuk olan Akman, Anna RF gurubunun açıklaması üzerine şunları söyledi:

"YouTube'dan telif alan da Anna RF Grubu değildir. 'Telifi biz attık' diye bir video çekmişler. Bunu hiç kimse ciddiye almasın tamamen prim amaçlı çekilen bir video. Bunlara kimse kulak asmasın. Ben şarkıyı çıkarmadan önce Anna RF'in A'sını bilen Türk insanı yoktu. Şarkının melodi kısımları, yani altyapı aynı ama sözleri tamamen farklı. Bu melodinin telif paraları Anna RF'e değil, melodinin gerçek sahibine Mehmet Ali Sezer'e verildi. Şarkımız ve klipimiz yüzde 99.9 YouTube'da açılacak. Prosedürler dolayısıyla biraz aksayabilir. 9 Haziran'da tekrardan yeni bir şarkı geliyor. İnsanlar, 'yeni şarkı yolda olduğu için PR amaçlı telifi kendileri attı, yeni şarkı için reklam ve PR çalışması' diyorlar, böyle bir şey yok herkes kafasını rahat tutsun. Bugün de savaş başladı, kimse İsrail'den gelip de Türkiye'yle oynamaya çalışmasın, dava savaşları başladı" dedi.