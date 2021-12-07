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Şarkıcı Sıla Gençoğlu organlarını bağışladı

"Birinin nefesi olabileceğini bilerek yaşamak mutluluk ve çare dolu"

07 Aralık 2021 14:54

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, organlarını bağışladığını açıkladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Sıla Gençoğlu, “İsteyen kimse kendini tutmasın. Birinin nefesi olabileceğini bilerek yaşamak mutluluk ve çare dolu” dedi.

Şarkıcı Gençoğlu, organ bağışı kartıyla verdiği fotoğrafı şu notla paylaştı:

"Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden biraz önce çıktım. Belki bir gün birine hayat veririm umuduyla organ bağışımı yaptım. Vesile olduğun için çok teşekkür ederim Ece. Başında durduğun, peşinden koştuğun amaç öyle yüce ki... İsteyen kimse kendini tutmasın. Birinin nefesi olabileceğini bilerek yaşamak mutluluk ve çare dolu."

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Sıla Gençoğluorgan bağışı
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