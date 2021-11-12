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Sağlık

Fazıl Say: Organ bağışımı yaptım, umarım günün birinde bir insanın hayatını kurtarır

"Ülkemizde 30.000 insan organ nakli bekliyor"

Fazıl Say

12 Kasım 2021 14:21

Piyanist Fazıl Say, organ bağışı yaptığını duyurdu. 
 
Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah sadece 5 dakikamı ayırarak Beşiktaş ilçe Sağlık müdürlüğüne giderek uzun zamandır arzu ettiğim ancak ertelediğim organ bağışımı yaptım. Umarım günün birinde bir insanın hayatını kurtarır. Ülkemizde 30.000 insan organ nakli bekliyor, yaşamak için. Hadi şimdi, bugün... Eşim Ece’nin organ bağışı kampanyasını kitlelere yayma çabasını da gururla ve hayranlıkla izliyorum. Haydi dostlar; ertelemeden; sen de benim kahramanım ol" ifadesini kullandı. 
Fazıl Sayorgan bağışıçağrı
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