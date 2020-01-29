Şarkıcı Mustafa Sandal’dan THY’ye tepki: Akıl nerede acilen devreye girsin lütfen!

Şarkıcı Mustafa Sandal, Türk Hava Yolları’nın Çin’in Xi’an kentine uçuş yapan ekibinin, uçaktaki bir yolcuda Koronavirüs olduğu şüphesiyle karantinaya alındığı yönündeki bir haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sandal, THY'ye seslenerek, "Akıl nerede acilen devreye girsin lütfen!” çağrısında bulundu.

Sandal paylaşımında, "Bu haber doğruysa sitem etmezsem hatırım kalır. Hala Çin’e uçuyor olmak ve o bölgeden gelen uçakları iki saat sonra başka bir hatta bağlıyor olmak! Ekipleri, yolcuları tüm personeli ama en önemlisi yurdu riske atıyor olmak THY gibi saygın, kurumsal ve sistematik… Hele de dünyanın en gözde markalarından biri haline gelmişken, hiç yakışmıyor! Akıl nerede acilen devreye girsin lütfen!” ifadelerini kullandı.