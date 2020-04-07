Sarıyer Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen yapılması planlanan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için ücretsiz uzaktan eğitim sunacağını duyurdu.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için gece gündüz çalışıyoruz" diyerek LGS ve YKS'de başarılı olan Sarıyer Akademi'nin uzaktan eğitim alt yapısının tamamladığını belirtti. Genç, Sarıyer Akademi'nin geliştirdiği uygulama ile Türkiye'de isteyen tüm öğrencilerin sınavlara canlı derslerle hazırlanabileceğini söyledi.

Başvurular nasıl olacak?

Öğrenciler uzaktan eğitim desteği için sariyerakademi.com'dan online ders kayıt butonuna tıklayarak başvuru yapabilecek.

Oluşturulan kullanıcı adı ve şifreler ile öğrenciler, kendileri için hazırlanan ders programına, canlı ders ve videolara ulaşabilecek, anlamadıkları soruları sorabilecek.

TIKLAYIN - YKS Koronavirüs nedeniyle ertelendi