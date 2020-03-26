YKS Koronavirüs nedeniyle ertelendi

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 25 -26 Temmuz'a ertelendiğini duyurdu.

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Saraç, güncel duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı. YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılması kararlaştırıldı. Saraç, "Soruların kapsamı ve alanları Millî Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır." dedi.

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 20-21 Haziran tarihlerinde, Temel Yeterlik Testi (TYT) 20 Haziran Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran tarihlerinde yapılacaktı.