'Sarıgül, CHP'nin İstanbull adayı olmak istiyor'

Genel Merkez'in desteklediği Oğuz Kaan Salıcı ve Gürsel Tekin'in desteklediği iddia edilen Ali Özcan’ın yarıştığı CHP İstanbul İl Kongresi'nde ipi göğüsleyen taraf Salıcı oldu. Kongrede başka bir ilginç gelişme daha yaşandı. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e yakınlığı ile bilinen bazı isimlerin de kurultay delegeliğine seçilmesi, CHP kulislerini hareketlendirdi. Bu gelişme üzerine, Sarıgül'ün ''CHP'nin Büyükşehir Adayı'' olmak istediği iddiası kulaktan kulağa yayılmaya başladı

Kıvanç El'in Vatan gazetesinde yer alan haberine göre, CHP’nin merakla beklenen İstanbul İl Kongresi’nde zafer, genel merkezin sıcak baktığı isim, mevcut başkan Oğuz Kaan Salıcı oldu. 638 delegenin oy kullandığı seçimde, 184 oyun geçersiz çıkması dikkat çekti. Bunun nedeni, “10 yılı aşkın süredir çarşaf liste uygulanmaması ve delegelerin yanlış oy kullanması” olarak ifade edildi.

Pazar günü yapılan il kongresinde çarşaf listeyle seçime gidilmesi kararı, kongrede seçimlerin dün sabah sonuçlanmasına yol açtı. Kongrede 638 delegeden 598’i oy kullandı. Oy kullanan delegelerin 282’sinin oyunu alan mevcut başkan Oğuz Kaan Salıcı seçildi. 598 delegenin 10 sandıkta oy kullandığı seçimde Salıcı’nın aldığı 282 oya karşın diğer aday Ali Özcan 158 oyda kaldı. Seçimde iki aday arasında çok az fark olması beklenirken, farkın büyüklüğü de dikkat çekti. Parti kulislerinde, “Salıcı az oy farkla kazansa bile genel merkez kaybeder” yorumları yapılıyordu.

Çarşaf etkisi!

Oy kullanan 598 delegeden 184’ünün oyunun geçersiz sayılması ise dikkat çekti. 10 yılı aşkın süredir çarşaf listeyle seçim yapılmayan İl Başkanlığı kongrelerinde delegeler oy pusulalarını yanlış doldurdu. Delegelerin çarşaf listede fazladan adaya oy kullanmaları ve yanlış doldurmaları, ciddi sayıda oyun iptal edilmesine yol açtı. İptal edilen oylarda da çoğunluğun Salıcı’ya verilen desteklerin olduğu öğrenildi.

Anahtar liste geldi

Kongrede, 40 kişilik il yönetim kurulu için 192 aday, 9 kişilik İl Disiplin Kurulu için 48 aday ve 170 kişilik büyük kurultay delegeliği için 724 aday çıktı. Adaylık başvurularının ardından tüm adayların soyadı sırasına göre adlarının yazılı olduğu bir pusula basıldı ve oy kullanımına geçildi. Toplam 964 kişinin yarıştığı söz konusu seçimlerin sayımı ise dün akşam geç saatlere kadar sürdü.

40 kişilik il yönetimi listesinde ise blok liste yerine çarşaf liste sistemi uygulansa da “anahtar liste” denilen bir yöntem belirlendi. Seçimi kazanan Salıcı yanlılarının elden ele dolaştırdığı 40 kişilik il yönetimi listesi ve kurultay delegeliği listesi üzerinden oy kullanıldı. Salıcı’nın 40 kişilik yönetim listesinin ne kadarının delineceği ne kadarının delegelerden destek alacağı da seçimin resmen sonuçlanması ile belli olacak.

Salıcı’yı desteklediği ifade edilen MYK üyeleri Erdoğan Toprak ve Nihat Matkap’ın da katıldığı il kongresi seçimlerinde Toprak’ın bölgesi olan 3. bölgenin sandığındaki 53 oydan 47’sinin Salıcı’ya çıkması da dikkat çekti.

Kurultayı etkileyecek

Salıcı’nın desteklediği 170 kişilik kurultay delege listesinin en fazla 20-30 aday civarında çizileceği ve Tekin’e yakın isimlerin yazılacağı da kulislerde konuşuluyor. 170 kurultay delegeliği için 724 adayın başvuru yapması nedeniyle bu seçimlerin de sonuçlanması uzun saatleri aldı. Genel Merkez’in desteklediği Salıcı’nın kurultay delegeliği listesi yaparken genel merkeze danıştığı iddia edildi.

Ankara’nın ardından İstanbul’dan da zaferle çıkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun temmuz ayındaki olağan kurultaya daha rahat ve güçlü gitmesinin de yolu açıldı. Kurultayda, Parti Meclisi seçimlerinde de çarşaf liste uygulamasına gidileceği ve burada da Kılıçdaroğlu’nun işaret ettiği isimlerin PM’ye girmesi bekleniyor.

Sarıgül sürprizi

Kurultayda ilginç bir de gelişme yaşandı. Mustafa Sarıgül’e yakınlığı ile bilinen bazı isimlerin kurultay delegeliği seçimlerinde hem Salıcı hem de Özcan’ın “anahtar listesi”nde yer aldığı öğrenildi. CHP İstanbul delegasyonunda, “CHP’nin Büyükşehir adayı Mustafa Sarıgül” yorumları yapılırken, Sarıgül’e yakın isimlerin de listelerde olması bu yorumları güçlendirdi.