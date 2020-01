Koray Çalışkan: Yeni CHP'nin doğum sancıları

Koray Çalışkan

(Radikal - 14 Mayıs 2012)

Yeni CHP'nin doğum sancıları

* Kongrenin yapıldığı salona giderken her yer Ali Özcan’ın afişleriyle kaplı. İnsan başka aday yok sanar. İçeride ise yalnızca genç aday Oğuz Kaan Salıcı konuşuluyor. Herkesin ağzında Salıcı’nın verdiği söz: “Ben Oğuz Kaan Salıcı. Söz veriyorum. İstanbul’u alacağım”. Kimisi inanıyor kimisi dudak büküyor. Ama herkes onu konuşuyor.



* Salon dolu değil. AK Parti’nin il gençlik kolları kongresinde ağzına kadar doldurduğu Abdi İpekçi’yi CHP ana kademeyle dolduramamış.



* Yeni CHP’nin görücüye çıktığı en önemli il kongresi bu. Salonu dolduramasalar da demokrasi sınavından tam not alıyorlar. Blok değil çarşaf listeyi tercih ediyorlar.



* Yeni il yönetimine aday Zeynep Altıok yeni CHP’nin ideolojik olarak da yenileneceğinin en önemli örneği. Büyüyen CHP’nin yeni üyelerinden. Bir aydır parti üyesi. “CHP Atatürk’ün partisidir, ama Kemalist olmamalıdır” diyecek kadar rahat ve net.



* Salıcı’nın listesi yeni, dinamik, genç. Eski il başkanı Ali Özcan’ın ismini bazı delegeler anımsamıyor. Dönüp salona asılı afişten kopya çekiyorlar. Listesi de eski. Nurettin Sözen il yönetimine girmek için aday...



* Ali Özcan’ın kampanyasını idare eden üç siyasetçiden biri Mehmet Ali Yüksel birçok delegeden farklı düşünuyor. Salıcı’nın demokratik bir yarış sürdürmediğini, Erdoğan Toprak gibi genel merkez yöneticilerinin tarafsızlıklarını yitirdiklerini anlatıyor. “Salıcı bir tek mahalleye sandık kurdurmadı” diyor. “Blok liste yapmaya çalışırsa, bu kongreyi işgal ederiz” diye devam ediyor.



* Gürsel Tekin’le kısaca selamlaşıyoruz. Her iki tarafa da Tekin’i soruyorum. Salıcı taraftarları da Özcan yanlıları da Tekin’in karşı tarafı desteklediğini düşünüyor. Mehmet Ali Yüksel’in kanıtı da var: Tekin’in ilçe başkanları hep Salıcı’nın yanında diyor. Ama genel algı Tekin’in Özcan’ı desteklediği şeklinde.



* Yeni Türkü konseri sırasında alkışlar zayıf. Yeni Türkü çok ama çok eskidi. “Ya içindesindir çemberin ya dışında” kongre katılımcıları için değil, liseli depresif âşıklar için. Milleti çoşturacağına uyutuyor.



* Kılıçdaroğlu hâlâ karizmatik. Örgüt seviyor. Bayrampaşa ilçeden Veli Taşkaya “Kılıçdaroğlu tırpan gibi biçiyor örgütü, eski otları atıyor. Kimseyi dinlemiyor. İyi yapıyor” diyor. Kılıçdaroğlu’nun konuşması Taşkaya’nın dediklerini örnekliyor. Özellikle ‘yalaka köşe yazarları’ tabiri çılgınca alkışlanıyor. Örgüt başkanını seviyor...



* Delegelerde kadınlar ve gençler eskisi gibi az değil. En genç delege bir kadın. Hatice Almaca 21 yaşında, Avcılar’dan. “Hayatımda önce ailem sonra CHP geliyor” diyor.



* Gençler kongrenin her yerinde. İl Gençlik Kolları Başkanı Olgun Çelik AK Parti kongresine de katılmış. Siyaseti iyi biliyor. Yeni CHP’ye inananlardan. “Gazi Mahallesi’nden ben çıkıp başkan olabiliyorum. Eskiden Kadıköy, Beşiktaş dışında bir şansınız yoktu” diyor. Gençler iyi çalışmış. Bütün salonu onlar çekip çeviriyor.



* Ali Özcan lehine il başkan adaylığından çekilen Bülent Kerimoğlu, Salıcı’yı İkinci Cumhuriyetçilikle suçladığı ve sonra da delegelerden birine “Kes lan!” diye bağırdığı konuşmasından sonra eski ve yeni CHP arasındaki gerçek fark ortaya çıktı. Eski CHP bağrış cağrış şiddet... Hatırlarsınız.



* CHP Gençlik Kolları Başkanı Barbaros Dinçer, Cihan Kırmızıgül’ü unutmayarak kürsüye bir poşuyla çıktı. Eski CHP’nin partinin geleceğinde yerinin olmadığını açıkça gösterdi.



* Kongrenin esas sonucu şu: Yeni CHP’nin doğum süreci çok sancılı oluyor...