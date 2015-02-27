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Politika

Saraya ‘3 dönem yasağını kaldırın’ ziyareti

3 dönem kuralı nedeniyle siyasete veda edecek milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü

27 Şubat 2015 09:18

AK Parti içinde aylardan beri ortaya atılan, 3 dönem kuralı nedeniyle siyasete veda edecek milletvekillerinin yasağın kaldırılması için girişim başlattıklarına dair iddialar, ilk kez somut bir noktaya ulaştı.

Aralarında eski bakanların da bulunduğu bazı 3 dönemlik milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yemekte buluştu. Geçmiş günlere ilişkin uzun sohbetlerin yapıldığı yemekte milletvekilleri, ‘3 dönem yasağının’ partiye zarar vereceğini, partinin geçmiş ile geleceği arasında bağı kurmak için bazı isimlerin siyasete devam etmesinin önemini anlattı. Partinin kuruluş felsefesi ve siyaset anlayışının geleceğe taşınması için buna ihtiyaç olduğu dile getirildi. Konu açıldığında keskin bir tavır sergileyen Erdoğan, daha sonra yumuşadı, “Bu konuyu benimle değil Başbakan’la konuşun, onun karar vermesi gerekir” dedi. 



Gerçekleşmesi zor proje



Nuray Babacan'ın Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, AKP’de aralarında bakanların da bulunduğu 68 milletvekili, parti tüzüğü gereğince siyasete en az bir dönem veda edecek. 68 kişi, adaylık başvurusu yapmadı. Siyasi kulislerde ise bu projenin gerçekleşme olasılığı yüksek görünmüyor.

Davutoğlu’nun kendisi için dezavantaj yaratacağı düşüncesiyle buna sıcak bakmayacağı belirtiliyor. Ancak istenirse, takvim ve parti tüzüğü açısından yapılabilir. Ayrıca, yerel mahkemeden bir kararın da yasağın kalkması sonucunu doğuracağı yorumları yapılıyor. Bunun olması durumunda listelerin YSK’ya teslimi için verilen son gün olan 7 Nisan’a kadar, bu isimlerin adaylık için başvuru olanağı bulunduğu dile getiriliyor. Bu durumda bile siyasete devam etme kararı alacak veya listelere konulacak kişilerin sayısının 15-20’yi geçmeyeceği de ifade ediliyor.

 

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