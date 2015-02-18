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Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın camları 701 milyon liraya mal oldu iddia edildi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ithal edilen camların fiyat araştırmasını yaptı

18 Şubat 2015 16:01

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın camlarının Amerika'dan ithal edilmesinin kamuoyuna yansımasının ardından, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, camların bedelinin 701 milyon liraya mal olduğunu açıkladı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ak Saray'a ilişkin maliyet açıklamalarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz günlerde basına da yansıyan haberlerde Saray'ın camlarının Amerikan Guardian firmasından ithal edildiği ortaya çıkmıştı.

Yavuz Akengin’in Zaman’da yer alan haberine göre, camların peşine düşen Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Amerika'daki merkezden cam fiyatlarını sordu. Maliyetleri Avrupa merkezi olan Hollanda'dan öğrenebilecekleri cevabı verilen Oda yönetimi bu sefer de bu ülkedeki firma merkezinden bilgi istedi. Hollanda'dan 'biz değil, İspanya sorumlu' deyince bu kez İspanya'ya soruldu. İspanya merkezi de bilgiyi 'yerel üretici firmadan alabileceklerini' belirterek Oda yöneticilerini Türkiye'de 'üreticisine' yönlendirdi. Üretici firma, Saray'a ilişkin hiçbir şekilde bilgi veremeyeceklerini açıklayınca, Mimarlar Odası Ankara Şubesi yöneticileri bu sefer de benzer yapılarda kullanılan cam maliyetlerini cam firmalarına hesaplattı. Ortaya çıkan rakam karşısında "Biz bile şaşırdık." diyen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı, metrekaresi 9 bin Euro olan camların maliyetinin, Maliye Bakanlığı'nın Saray maliyeti olarak açıkladığı 1 milyar 370 milyon liranın yarısına tekabül ettiğini belirtti.

 

‘Biz bile dehşete düştük’

 

Cumhurbaşkanlığı Kampüsü içerisinde yer alan ana binanın 5 bin metrekare, konut ve ek binaların toplam cam yüzeylerinin ise 17 bin metrekare olduğunu kaydeden Tezcan Karakuş Candan, "Cam firmalarından aldığımız bilgilere göre kurşun geçirmez, özel üretim, 4.5 santim kalınlığında ve ara boşluklarına argon gazı doldurulmuş bu camların metrekaresinin 9 bin Euro civarında olduğunu tespit ettik. Bu da 22 bin metrekare cam yüzey için 701 milyon lira demek. Maliye Bakanı Kaçak Saray'ın maliyeti olarak 1 milyar 370 milyon olarak açıklamıştı. Oysa sadece cam yüzeyin maliyeti açıklanan rakamın yarısı. Biz camın bu maliyeti karşısında dehşete düştük ama cam firmaları bunun 'normal' olduğunu belirtiyor. O halde anormal olan biziz." değerlendirmesini yaptı.

 

'Bu parayla bin metrekarelik 1000 kadın sığınma evi yapılırdı'

 

Saray'ın maliyetlerinin peşini bırakmayacaklarını kaydeden Candan, maliyetin 10 milyar liraya kadar çıkabileceğini düşündüklerini söyledi. Candan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu şatafat, bu lüks, bu israf karşısında biz de üzerimize düşen sorumluluğun gereği olarak bu maliyetlerini açıklamaya devam edeceğiz. Daha geçen gün Özgecan adında bir kızımız hunharca katledildi. Kadınların korunmasına yönelik uygulamaları hayata geçirmeyen iktidar, Kaçak Saraylarını son teknoloji güvenlik önlemleriyle donatmayı biliyor. Bin metrekarelik bir kadın sığınma evi 700 bin liraya mal oluyor. Saray'ın camları için harcanan bu parayla 1000 adet kadın sığınma evi inşa edilebilirdi."

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