Maliye Bakanı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyetini unutmuş!

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın maliyetini kasım ayında ‘1 milyar 370 milyon lira’ olarak açıklayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aradan 3 ay geçmeden bu kez ‘bizde bilgi yok’ dedi. Şimşek, “Bakanlığımızda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır” demekle yetindi. Maliye Bakanı’nın “bilgi yok” demesi, “Saray için yapılan harcamalar kayıt altına alınmıyor mu” sorusunu gündeme getirdi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4 Kasım’da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2015 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın maliyeti ve maliyetin hangi bütçeden karşılanacağı sorusu üzerine Şimşek, yeni hizmet binasının proje bedelinin toplam 1 milyar 370 milyon lira olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Şimşek, o zamana kadar Başbakanlık bütçesinden 963.4 milyon lira harcandığını, 2015 yılında tamamlanması planlanan proje nedeniyle bütçeden 300 milyon lira ödenek ayrıldığını bildirdi. Bunun üzerine CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Meclis’te soru önergesi verdi.

Tanal, sarayın 1 milyar 370 milyon liraya mal olduğu bilgisinin gerçek maliyeti yansıtıp yansıtmadığını sordu. Tanal, şu soruları yöneltti: “Sarayın maliyeti, inşaat için yıkılan 151 bin 723 metrekare binanın değeri, 5 ayrı binaya dağıtılan bakanlık birimlerinin kira giderleri, inşa edilecek yeni Orman Genel Müdürlüğü hizmet binası, hizmet evi ve sosyal tesislerin yapım bedelleri, lojmanlardan çıkarılanların kira giderleri de eklendiğinde iki katına çıkmakta değil midir? Maliyet hesaplarına Ankara’nın merkezindeki alanın kıymeti eklenmiş midir? Bu durumda Kaçak Saray’a ilişkin olarak açıklanan maliyet bedelinin iki katına çıkacağını söylemek mümkün olmayacak mıdır?”

Bütçede sarayın maliyetini açıklayan Şimşek, soru önergesine 27 Ocak’ta verdiği yanıtta ise şaşkınlık yarattı. Tanal’ın önergesine tek cümle ile yanıt veren Şimşek, aradan daha 3 ay geçmeden bu kez sarayın maliyetini bilmediğini savundu. Şimşek, “Soru önergesinde yer alan hususlarla ilgili bakanlığımızda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır” demekle yetindi. Bütçeden yapılan harcamalar hakkında Maliye Bakanlığı’nda bilgi bulunmadığının savunulması ise soru işareti yarattı.

Çünkü kamu tarafından bütçeden yapılan harcamaların Maliye Bakanlığı tarafından bilinmemesi olanaklı değil. Maliye Bakanı’nın “bilgi yok” demesi, “Cumhurbaşkanlığı Sarayı için yapılan harcamalar kayıt altına alınmıyor mu” sorusunu gündeme getirdi.