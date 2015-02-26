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Politika

AKP 'iç güvenlik' için uzlaşma istedi, muhalefet 'geri çekin' çağrısı yaptı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 21 Şubat günü yapılan birleşimde yaşananların skandal olduğunu söyledi

26 Şubat 2015 18:46

Hülya Karabağlı

AKP’nin ‘iç güvenlik paketinde’ uzlaşma arayışı sonuç vermedi. CHP, MHP ve HDP sözcüleri iktidara kapıyı kapatırken paketin geri çekilmesi çağrısını yineledi.

Muhalefetin 21 Şubat oturumunun iç tüzük kurallarının ihlal edilmesiyle başlayan tartışma büyüyor. Başkanlık Divanı toplantısı için TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in yurtdışı dönüşü bekleniyor. Ancak, CHP, Başkanlık Divanı'nın Çiçek’in yerine Ayşenur Bahçekapılı'nın toplanabileceğine dikkat çekiyor. 

Genel Kurul, AKP’deki temayül yoklaması nedeniyle cumartesi-Pazar çalışmayacak. Gelecek hafta ise oturum muhalefete geçiyor. AKP’nin bu nedenle Güldal Akşit ya da Meral Akşener'i bir oturumda zorlanacağı ifade ediliyor.

 

CHP’li Altay: TBMM iç tüzüğünün ırzına geçilmiştir

 

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Kanun koyulan yerde kanunun ırzına geçilmez. Özellikle 21 Şubat Cumartesi günkü birleşimde yaşananlar hukuk devleti, TBMM'nin varlık sebebi bakımından tam bir skandaldır. TBMM İçtüzüğünün ırzına geçilmiştir, oylamada açık usulsüzlük, yanlışlık olduğunu tutanaklarla tayin ve tespit etmemize rağmen aradan geçen 6 günden beri TBMM Başkanlığı'nca bir işlem yapılmamıştır.

TBMM İçtüzüğünün 13. maddesine göre; 21 Şubat günkü birleşimde yapılan tüm iş ve işlemlerin tekrarlanması gerekir. O gün yanlış başladığı için sonrası da eksik, yanlış, sakat yürümektedir. Paketin görüşmeleri usulsüz başlanmıştır. 10 günde 26. maddeye gelindi. 132 maddelik paketin Meclis'te epey zaman kalacağı, konuşulacağı, tartışılacağı muhakkak.

Birleşimi yöneten Başkanvekili ve Başkanlık Divanı ve tüm milletvekillerinin İç Tüzük çerçevesinde hareket etmesi, iş ve işlem yapması kaçınılmaz zorunluluktur. Muhalefet, İçtüzükten kaynaklanan hakları ve imkanları kullanıyor. TBMM'nin saray vesayetine teslim olmaması için direnen bir muhalefet var. İktidarın hep şikayet ettiği vesayet, saray üzerinden toplumun bütün kesimlerine ve Türkiye'deki sistemin diğer iki ayağına da uygulanmaktadır. Yargı, yasama ve yürütme organı artık Türkiye'de saray vesayetindedir. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.

 

'Başkanlık Divanı üyesi olarak rahatsızlıklarım var'

 

MHP Aydın Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Uzunırmak, düzenlendiği basın toplantısında İç Güvenlik Paketi'nin görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu'ndaki gerginlik ve Başkanlık Divanı'na yönelik eleştirilere sorulara "Meclis Başkanımız yurt dışında. Geldiğinde mutlaka bir Başkanlık Divanı toplantısının yapılması gerekiyor. Bugünkü TBMM Başkanlık Divanı'nın yönetiminden, Başkanlık Divanı üyesi olarak benim de rahatsızlıklarım var" dedi.

 

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