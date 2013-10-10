'Sapanlı Teyze'nin de aralarında olduğu 19 kişi mahkemeye sevk edildi

Emniyet Müdürlüğü tarafından Maltepe, Gülsuyu, Gülensu, Gazi Mahallesi, Kağıthane, Okmeydanı ve Nurtepe'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar adliyeye sevkedildi.

Adliyeye getirilenler arasında Gezi eylemleri sırasında elinde sapanla ve daha sonra Gülsuyu'nda yaşanan çatışmalarda elinde sopayla nöbet tutarken görüntülenen Emine C. de vardı.

'Heves ettim, ben de attım'

Sağlık kontrolünün ardından şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlandı. Sapanlı görüntüsüyle adınından sıkça bahsedilen Emine C., savcılık ifadesinde elinde sapan bulunan kişinin kendisi olduğunu söyledi. Emine C., "Gezi Parkı'na yapılan düzenlemeleri protesto etmek için Taksim'e gittim. Gazdan korunmak için maske taktım. Çevremdeki çocuklar da sapan kullanıyorlardı. Onları görünce heves ettim. Sapanla taş atarken kimseyi hedef almadım. Şeker hastalığı nedeniyle sağ kolumu iyi kullanamıyorum bu yüzden sapanla düzgün taş da atamadım." dedi.

Sopa değil, değnek

Emine C.'ye sorguda Maltepe Gülsuyu'ndaki olaylar sırasında da elinde sopa ile görüntülerinin basında yer aldığı hatırlatıldı. Fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu kabul eden Emine C., "Yürüme güçlüğü çektiğim için elimdeki sopayı değnek olarak kullanıyorum. Yüzü maskeli ve eli silahlı şahısları görmedim." şeklinde ifade verdi.

DHKP-C ve MLKP üyesi oldukları iddia edilen, aralarında Emine C.'nin de bulunduğu 19 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. 16 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.