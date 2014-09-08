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Şantiyede çalışan işçilere kurtlu yemek

Halkalı Temapark Mesa Blokları şantiyesinde çalışan işçiler şantiyedeki koşullara tepki göstererek iş bıraktı ve TEM otoyolunu trafiğe kapattı

08 Eylül 2014 19:30

Halkalı Temapark Mesa Blokları şantiyesinde çalışan işçiler şantiyedeki koşullara tepki göstererek iş bıraktı ve TEM otoyolunu trafiğe kapattı.

Evrensel'den Eren Ergine, inşaat işçileriyle birlikte şantiyede gezerek işçileri dinledi ve çalışma-barınma koşullarını fotoğrafladı. Bir koğuşta en az 8 işçinin kaldığı şantiyede işçiler özellikle yemeklerden şikayetçi.

 

İnşaat işçileri isyan ediyor

 

İşçiler, yemeleri için önlerine konulduğu iddia edilen kurtlu yemeği de gösterdi.

Şantiyede elektrik işçisi olarak çalışan Emrullah Güneş, yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlatmıştı: “Yemekte bir arkadaşımızın tabağından kurt çıktı. Sonuçta biz de insanız, kendileri gittiğinde 10-15 çeşit yemekleri var. Hafta sonları burada ızgara yapıyorlar. Biz de işçiler baka baka gidiyoruz. Sonuçta onlar da insan biz de insanız.”

 

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