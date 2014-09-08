Halkalı'da eylem yapan inşaat işçileri yol kapattı

Halkalı'da Halkalı Temapark Mesa Blokları şantiyesinde çalışan yüzlerce işçi, çalışma koşullarının kötü olduğu gerekçesiyle eylem yapıyor. İş bırakan işçiler şantiye önünde toplandı. Pankart açan işçiler, ateş yakıp yol kapattı.

Bulut Mülhim’in DHA’da yer alan haberine göre, Halkalı'da bir site inşaatında çalışan işçiler eylem başlattı. Şantiyede çalışan inşaat işçilerin uzun bir süredir kaldıkları koğuşlardan, verilen yemeklerden ve güvenliksiz çalıştırılmaktan dolayı şikayetçi olduğu belirtiliyor. İşçiler, "Biz bu şartlarda çalışmak zorunda mıyız? Yemeklerimizden böcek ve kurt çıkıyor. Hepimiz sağlık sorunları yaşıyoruz. Maaşlarımızı düzenli alamıyoruz" şeklinde konuştu.

Şantiye önünde toplanan işçiler sloganlar atarak çalışma şartlarını protesto ediyor. Yolu trafiğe kapatarak inşaat malzemelerini yakan işçilerin eylemi devam ediyor.