Şanlıurfaspor'da Tugay Kerimoğlu dönemi sona erdi!

PTT 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da kulüp başkanı Fethi Şimşek, teknik direktör Galatasaraylı eski futbolcu Tugay Kerimoğlu ile yollarını ayırdıklarını bildirdi. 16. Takımın bir alt lide düşeceği PTT 1. Lig’de Şanlıurfaspor 14. sırada bulunuyor.

Hürriyet’te yer alan haberde, kulüp başkanı Şimşek, yönetim kurulu olarak yaptıkları değerlendirmenin ardından bazı kararlar aldıklarını söyledi.

Son dönemde alınan kötü sonuçların ardından bazı değişikliklere gideceklerini belirten Şimşek, "Hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Şanlıurfaspor Kulübü Yönetim Kurulu ve camiamız adına Tugay Kerimoğlu'na takıma vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, sportif hayatlarında başarı dileriz." dedi.

Şanlıurfaspor'da sportif direktör Sedat Yeşilkaya da yaklaşık 3 hafta önce görevinden ayrılmıştı.