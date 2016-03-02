Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Tugay Kerimoğlu, gazetecilerden özür diledi

PTT 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Tugay Kerimoğlu, geçen hafta Boluspor maçının ardından gazetecilerle yaşanan tartışmadan dolayı özür diledi. Şanlıurfaspor'un PTT 1. Lig'de 23 maçta 5 galibiyeti ve 7 beraberliği bulunuyor. Urfa takımı düşme potasında.

Boluspor maçı sonrasında Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kerimoğlu'nun basın toplantısını soru almadan terk etmesine, tepki gösteren muhabirler alkışlarla ve yuhlamalarla protesto etmiş ardından karşılıklı laf atmalar arbedeye dönüşmüştü.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ömer Pınar'ın haberine göre, hafta sonu Denizlispor ile karşılaşacak olan Şanlıurfaspor'un bugünkü antrenmanından sonra açıklama yapan Tugay Kerimoğlu , Denizlispor maçından umutlu olduklarını belirtti, şöyle konuştu:

"Hem taktik hem de teknik olarak bir haftadır bu maça hazırlanıyoruz. Zor bir maç olduğunu biliyoruz ama bizim için zor olan aynı zorluk karşı taraf içinde geçerlidir. Güzel bir sonuçla dönmeyi düşünüyoruz. Bu ve bundan sonraki maçlarda stres yapmamak gerekiyor. Bu takım düşmez ve daha da yukarılara çıkacaktır. Çünkü biz gol atan bir takımız ama aynı zamanda çok kolay gol yiyebilen bir takımız. Birbirimizi tamamlarsak bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum."

Gazetecilerden özür diledi

Boluspor maçı sonrası soyunma odasında basın mensupları ile yaşadığı gerginliğe değinen Kerimoğlu, "Geldiğimiz günden bu yana kimseye saygısızlık yapmadım. Her zaman kapımız açık, o gün tatsız bir olay yaşandı ve ben kimseye kırgın değilim. Bu konuyla ilgili Mehmet Gönülaçar adına da özür diliyorum. Tabi ki yaşanmaması gereken bir olaydı. Bazen hepimizin sinirleri bozulabiliyor. İçimizdeki kötü niyeti olmadığını herkesin bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Boluspor maçı sonrası istifalar gelmişti

Mevcut teknik direktör döneminde çıkılan 17 maçtan sadece 2’sinin galibiyetle sonuçlandığını hatırlatan Yönetim Kurulu üyesi Kemal Süt, Oktay Doğan, Serkan Ataç, Kadir Kılıçoğlu yönetime sundukları istifa dilekçelerinde şu ifadelere yer verdi:

“19.07.2015 tarihinde yapılan Şanlıurfaspor Kulübü kongresinde seçilmiş olduğum Şanlıurfaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğimden, şu an görevde bulunduğum Şanlıurfaspor Kulübü İcra Kurulu Başkanlığı’ndan ve 2. Başkanlık görevlerimden, kulübün içinde bulunduğu sportif başarısızlık ve özellikle Teknik Direktör Tugay Kerimoğlu ile Sportif Direktör Sedat Yeşilkaya’nın takıma verdikleri zararlardan, 17 maçta sadece 2 galibiyet alınabilmesine rağmen Şanlıurfasporumuzun içinde bulunduğu zor günleri de göz önünde bulundurarak susarak takımımıza destek olmaya devam ettim ama Boluspor karşılaşması sonrası ilk günden beri bizimle birlikte yürüyen şanlı taraftarımıza ve yerel basınımıza yapılan çirkin davranışları, bu şehrin evlatlarına yapılan bu saygısızlığı asla kabul edemem hiç kimse Şanlıurfa’dan Şanlıurfaspor’dan büyük değildir ve maaşını Urfalılardan alan maaşlı elemanlarının Urfalılara hakaret etmesi benim için bardağı taşıran son damla olmuştur. Ayrıca mevcut durumdan Şanlıurfaspor Kulübü’nün daha fazla zarar görmemesi adına detaylı açıklamalarımı sezon sonu yapacağımı bildirerek üzüntü ile istifa ettiğimi tüm kamuoyunun bilgisine sunarım.”