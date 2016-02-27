Tugay Kerimoğlu'nun basın toplantısında arbede

Boluspor maçı sonrasında Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Tugay Kerimoğlu'nun basın toplantısını soru almadan terk etmesine, tepki gösteren muhabirler alkışlarla ve yuhlamalarla protesto ettiler. Karşılıklı laf atmaların ardından tartışma büyüyerek arbedeye dönüştü.

Express Gazetesi'nin haberine göre, Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Tugay Kerimoğlu Boluspor maçı sonrasında TRT Ekranları karşısına geçerek maç sonu değerlendirmesini yaptı. Kerimoğlu maç sonu değerlendirmesini yapmasının ardından yerel basının bulunduğu odanın kapısını açarak basın mensuplarına “iyi akşamlar” dedi ve açıklama yapmadan soyunma odasına gitti. Yaşanan bu olayın hemen ardından basın mensupları tepki amacıyla alkışlarla ve yuhlamalarla Teknik Direktör Tugay Kerimoğlu’nu protesto etti.

Yaşanan olayların ardından Kerimoğlu’nun yardımcısı basın mensuplarına kapı önünde küfür edince ortalık biranda karıştı. Öte yandan yardımcının maç sonrasında taraftarlarla da küfürleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan olayların ardından bir açıklama yapan ŞUÇGAD Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak; “Hepimize geçmiş olsun. Şanlıurfalıya ve Şanlıurfa Basınına bugüne kadar kimse küfür edememiştir, edemez de, ayrıca Şanlıurfaspor’un üstünde hiç kimse yoktur. Bu memleketin aynasıdır Şanlıurfaspor. Bir Antrenör yardımcısı, çıkıp taraftara küfür ettiği halde Şanlıurfaspor yönetimi bu arkadaşı halen burada durduruyorsa, memlekete yazıklar olsun diyorum. Biz Şanlıurfa basını olarak neden tepki gösterdik. Sayın hocamız Şanlıurfa Basınını tam 15 maç tesislere almadı. Antrenmandan görüntü alıp Şanlıurfaspor sevenlerine seyrettirmedi ve yasak koydu. Biz sporun içerisinden gelen biri olarak hocamıza saygı gösterdik. Belki dedik hocanın taktiksel olayıdır. Maalesef hocamız ulusal basını getirerek, Şanlıurfaspor tesislerinde boy boy röportajlar verdi. Maalesef Şanlıurfa basınını küçük görmeye devam etti. Bizde en son Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği olarak, bu olayda arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu belirterek tepkimizi gösterdik ama hocamız yine anlamadı. En azından basından arkadaşlarımızı çağırır yanlış anlaşılma olduğunu belirtirdi. Ama hocamız resmen diyor ki ben Şanlıurfaspor ve Şanlıurfaspor yönetiminden çok çok üstünüm. Şanlıurfa Basını olarak Şanlıurfaspor’un yöneticilerini bile tesise almayan bir hocanın yanında hiçbir zaman olmayacağız. Biz Şanlıurfasporumuzun çıkarı için 15 maçtır sustuk ama son olarak bu yaptığı hareket maalesef kendisine hiç yakışmadı. Salona girmeden çıkan hoca ve basına küfreden antrenör yardımcısı bu konun arkasında olacağız” dedi.





