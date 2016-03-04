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Spor

Galatasaray'dan Tugay ve Muslera açıklaması

Kaleci Muslera'nın Tottenham'a gideceği yönünden iddialar gündeme gelmişti

04 Mart 2016 14:27

Galatasaray Kulübü, Şanlıurfaspor'u çalıştıran Tugay Kerimoğlu'na takımın başına geçmesi için teklif yapıldığı, Muslera'nın da Tottenham'a transfer olacağı iddiasıyla ilgili çıkan haberelere yanıt verdi.

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklma şöyle: 

"Teknik direktörlük görevi için camiamızın yetiştirdiği değerlerden biri olan Tugay Kerimoğlu’na teklif götürüldüğü iddiası doğru değildir.Muslera transferi için Tottenham ile görüşüldüğü haberi yalandır. Oyuncumuza gelen bir teklif ya da bir görüşme yoktur."

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