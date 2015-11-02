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Şanlıurfa'daki gazeteci cinayetlerini IŞİD üstlendi

IŞİD, yayınladığı videoda Abdülkadir ve Hamadi'yi "IŞİD'e karşı Haçlılarla birlik olmakla" suçladı

02 Kasım 2015 03:39

Şanlıurfa’nın Merkez Haliliye İlçesi’nde Suriye uyruklu iki gazeteci boğazları kesilerek öldürülen Şanlıurfa’da haftalık Arapça yayınlanan ‘Ayn Vatan’ gazetsinin yazı işleri müdürü İbrahim Abdülkadir ve muhabir Firaz Hamadi cinayetlerini IŞİD üstlendi.

Hurriyet.com.tr'nin haberine göre, Abdülkadir ve Hamadi'nin öldürülmesiyle ilgili bir video yayımlayan IŞİD’in görüntülerinde önce iki gazetecinin örgüt karşıtı faaliyetleri gösterildi. IŞİD tarafından yayımlanan videoda daha sonra ise boğazı kesilen Abdülkadir’in cansız bedeni de görüldü. IŞİD, yayınladığı videoda Abdülkadir ve Hamadi'yi "IŞİD'e karşı Haçlılarla birlik olmakla" suçladı.

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