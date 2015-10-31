Suriyeli gazeteciler cinayetini evde bulunan ayak izleri çözecek

Suriyeli gazeteciler İbrahim Abdulkadir ile Firaz El Hamadi, dün birlikte kaldıkları evde boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından 24 Suriyeliyi gözaltına alan ancak daha sonra serbest bırakan polis, IŞİD'in infaz şekline benzer şekilde öldürülen gazetecilerin cinayetini evde bulunan 3 ayakkabı izinin sahibine ulaşarak çözmeye çalışıyor.

DHA’da yer alan habere göre, Suriyeli gazetecilerden İbrahim Abdulkadir, ülkesindeki savaşın şiddetlenmesi ile 2 yıl önce yakınları ile birlikte sınırı geçerek Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine sığındı. İbrahim Abdulkadir yaklaşık 6 ay önce kent merkezine geldi ve burada kendisi gibi Suriye’de gazetecilik yapan arkadaşı Firaz El Hamadi ile birlikte kiraladıkları evde kalmaya başladı. İkili dört ay önce haftalık yayın yapan ‘Ayn Vatan’ gazetesini çıkarmaya başladı. Şanlıurfa’da kalan Suriyelilere dağıtımı yapılan gazetede, Suriye’deki gelişmeler ve özellikle yaşadıkları şehir olan Rakka’daki IŞİD’in faaliyetlerine ilişkin yayınlar yapan Hamadi ve İbrahim, bu sırada IŞİD’in katliamlarını duyuran ‘Rakka sessizce boğazlanıyor’ adlı gruba da üye oldu.

Dün sabah, Suriyeli 2 gazeteciye ulaşamayan arkadaşları durumdan şüphelenerek, Abdulkadir ve Hamadi’nin yaşadığı Atatürk mahallesindeki evlerine gitti. Burada 2 gazeteciyi kanlar içerisinde bulanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis yaptığı incelemede gazetecilerin 2 ayrı odada, boğazları bıçakla gövdelerinden kopacak şekilde kesilerek öldürüldüğünü belirledi. 2 gazetecinin cesedi, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için morga götürüldü.

24 kişi gözaltına alındı

Olayın ardından polis, Suriyeli gazetecilerin evlerine gelen Suriyelilerin de aralarında bulunduğu iletişim halinde olduğu 24 kişiyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen 24 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Bu arada Suriyeli gazetecilerin öldürülmesinden önceki gece evde olduğu ileri sürülen Talas Surur’a ise ulaşılamadı.

3 ayakkabı izi

Olayın ardından bölgedeki güvenlik ve mobese kayıtlarını inceleyen polis, IŞİD’in infaz şekline benzer şekilde öldürülen Suriyeli gazetecilerin evlerinin olduğu bölgeye gelenleri mercek altına aldı. Şu ana kadar tespit edilen bazı şüpheli kişilere ilişkin araştırma yapıldığı öğrenilirken, Hamadi ve Abdulkadir’in cesetlerinin bulunduğu evde gözaltına alınan kişilerle de uyuşmayan kanlara basan 3 ayrı kişiye ait ayakkabı izi belirledi. Polisin bu izlerden şüphelilere ulaşmayı amaçladığı öğrenilirken, gazetecilerin öldürüldüğü ev ise mühürlenerek kapatıldı.

Cenazeler teslim edildi

Cenazeler ise otopsilerinin yapılmasının ardından yakınlarına teslim edildi. İbrahim Abdulkadir’in cenazesi, yakınlarının yaşadığı Akçakale’ye götürüldü. Abdulkadir, burada yakınlarının katıldığı cenaze töreninin ardından Akçakale Belediye Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazenin defnedilmesi sırasında Abdulkadir’in annesi, ablaları ve diğer yakınları tabuta kapanarak uzun süre gözyaşı döktü.

Firaz El Hamadi’nin cenazesi ise yakınları tarafından Akçakale Sınır Kapısı’ndan geçirilerek Suriye’ye götürüldü. Hamadi’nin cenazesinin yakınlarınca Rakka yakınlarında toprağa verileceği bildirildi.