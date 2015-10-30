Urfa’da vahşet; 2 gazeteci boğazları kesilerek öldürüldü!

Şanlıurfa’nın Merkez Haliliye İlçesi’nde Suriye uyruklu iki gazeteci boğazları kesilerek öldürüldü.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre; Haliliye İlçesi Atatürk Mahallesi’nde bir apartmanın ikinci katında Suriye uyruklu yaşları 28 ila 30 arasında değişen 2 gazetecinin evlerinde bıçaklanıp kafaları kesilerek öldürüldü.

Haftalık Arapça yayınlanan 'Ayn Vatan' gazetecinin yazı işleri müdürü İbrahim Abdulkadir ile muhabiri Firaz Hamadi bıçakla boğazları kesilerek öldürüldü. Suriyeli gazetecilerin IŞİD militanları tarafından öldürüldüğü sanılırken, 7 kişi gözaltına alındı.

Aynı zamanda Özgür Suriye Ordusu'na üye oldukları ileri sürülen Suriyeli gazetecilerin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bu arada bazı yakınları Suriyeli gazetecilerin IŞİD aleyhine haber yaptıklarını, bu yüzden tehdit aldıklarını ileri sürüldü.

Polis olayla ilgili araştırma başlatan polis, bölgedeki güvenlik ve mobese kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, Suriyeli 2 gazetecinin cesetlerini bulan ve olay yerinde bekleyen 7 Suriyeliyi gözaltına alınarak ifadelerini almak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.