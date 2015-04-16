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Şanlıurfa'da Suriyelilere 'evinde yarı çıplak müzik dinledi' dayağı; bir çocuk yaralı!

Yüksek sesle müzik dinleyen Suriyeliler ile mahalleli birbirlerine taş, sopa, satır ve tuğlalarla saldırdı

16 Nisan 2015 11:45

Şanlıurfa’da perdelerini açtıkları evde üstsüz şekilde yüksek sesle müzik dinledikleri öne sürülen Suriyeli aile ile mahalleli arasında çıkan; taş, sopa, satır ve tuğlaların kullanıldığı kavgayı polis biber gazı kullanarak sonlandırdı. Suriyeli ailenin başka bir yere tahliye edildiği kavgada 1 çocuk yaralanırken, mahalleli evlerinin penceresine Türk bayrağı astı.

Olay, akşam saatlerinde Eyüp Nebi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede kiraladıkları evde perdeleri açıp üstsüz şekilde gezerek yüksek sesle müzik dinleyen Suriyeli aile ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı.

Komşularının uyarılarına rağmen yüksek sesle müzik dinlemeyi sürdüren Suriyeliler ile mahalleli birbirlerine taş, sopa, satır ve tuğlalarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis, kavgayı biber gazı kullanarak sonlandırdı. 11 yaşındaki A.Ö.’nün yaralandığı kavgada polis, tarafları sakinleştirip Suriyeli aileyi evden tahliye edip başka bir yere yerleştirdi. A.Ö., olay yerine çağırılan sağlık görevlileri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından mahalleli, evlerinin pencerelerine Türk bayrağı asıp, Suriyelilere tepki gösterdi.

 

'Evlerinde yarı çıplak geziyorlar, yetinmeyip yüksek sesle müzik dinliyorlar'



Mahalle sakinlerinden Mehmet Kaya, Suriyelilerin sürekli benzer davranışlarda bulunup mahallenin huzurunu kaçırdığını öne sürerek, "Bunlarda ne namus kaldı, ne de ahlak? Bizler evimizde pijamayla oturmazken, onlar rahat bir şekilde pencereleri açık yarı çıplak vaziyette geziyorlar. Bununla da yetinmeyip yüksek müzik sesiyle oynayıp göbek atıyorlar. Biz bunlara yardım elini uzattığımız için dağdaki gelip bağdakini kovuyor. Sonra da polis bizi suçlu buluyor. Bunlar yüzünden bizde Suriye’ye mi gidelim? Artık mahallemizde bunları istemiyoruz" dedi.

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