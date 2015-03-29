Dört yaşındaki Suriyeli çocuk tramvay altında kalarak öldü!

Bağcılar’da Mareşal Çakmak Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki Yavuz Selim Tramvay Durağında Suriyeli uyruklu 4 yaşındaki Ahmet Hallo tramvay altında kaldı. Kolu ve bacağı kopan Hallo, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 19.40 sıralarında, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçük çocuk ve babası, Bağcılar - Kabataş seferini yapan T1 Nolu tramvaydan indi. Ancak Ahmet Hallo’nun bacağı tramvay ile kaldırım arasına sıkıştı. Tramvayın o sırada hareket etmesi sonucu minik Ahmet tramvayın altında metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların da uyarmasının ardından vatman tramvayı durdurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kolu ve bacağı kopan küçük çocuk, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet Hallo, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

‘Tramvayı durduramadılar’

Olayın meydana geldiği istasyonun yakınında işyeri olan Lokman Sayın isimli bir vatandaş olayı şöyle anlattı, "baba kucağında 2 yaşında çocuğu vardı. Elinde de 4 yaşında çocuğu vardı elini tuttu. Aşağı indirirken ayağı sıkışmış. O sırada da tramvay hareket etti, ayağı sıkışınca o araya düşünce baba kıyametleri kopardı haliyle. Canıda çok yandı ama tramvay hareket etti ama durduramadılar. İnsanlar bağırdı ama çocuğu belli bir mesafe sürükledi. Çocuğun yanına gittiğimizde bacağının ve kolunun koptuğunu gördük. İki tane sağlıkçı hemşire kız vardı baktılar nabzı atıyordu burada. Ambulansta çabuk geldi, daha sonra hastaneye götürdüler. Şimdi de öldüğünü duyduk üzüldük" dedi.

Vatman gözaltında

Polis ekipleri, olayın yaşandığı istasyonda bulunan tramvayda ve raylarda detaylı inceleme yaptı. Tramvayı garaja çektiren ekiplerin incelemelerine orada devam edeceği öğrenildi. Polis ekipleri tramvaya ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, vatman gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.