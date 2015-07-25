Şanlıurfa Valisi: Urfa'da IŞİD olmaz olur mu? Var elbette

Kendisine ‘Urfa’da ‘IŞİD var mı’ diye soran gazeteciyi gözaltına aldıran Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Suruç saldırısının ardından aynı soruya “Olmaz olur mu? Var elbette” yanıtını verdi. Karar.com yazarı Elif Çakır’ın sorularını yanıtlayan vali Küçük, sosyal medyada kendisimi eleştirenleri ‘paralel yapı üyesi’ olmakla suçladı.

‘IŞİD olmaz olur mu’

Vali Küçük “Şanlıurfa’da IŞİD’li var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı:

Olmaz olur mu? Var elbette. Geçtiğimiz günlerde emniyetimiz iki IŞİD’liyi tutukladı. Son altı ayda IŞİD’e katılması muhtemel yabancı uyruklu 170 kişiyi yakaladık. Brezilyalı, İngiliz, Fransız, Özbek, Çeçen, Mısırlı… Yakalanan kişiler yabancı şubeye oradan konsoloslarına teslim edilerek sınırdışı edildi. Tekrar söylüyorum, bu soru beni kızdıracak bir soru değil. Kim, hangi bilgiyi isterse paylaşıyoruz. Böyle bir saçmalık olabilir mi?”

Hep bunlar ‘paralel’

Vali Küçük kendisini eleştirenleri de “Paralel Yapı” üyesi olmakla suçlayarak kendisine linç kampanyası yürütüldüğünü iddia ederek şöyle konuştu:

Bakın bir iddiada bulunmuyorum. Bilinçli olarak beni yıpratmaya yönelik bir algı operasyonuyla karşı karşıyayım. Bu linç kampanyasının arkasında paralel yapı var. Bugün daha net bir şekilde 16 Haziran’daki toplantının da bir provokasyon olduğunu söyleyebilirim.