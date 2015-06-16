Şanlıurfa Valisi soruya kızdı, 4 gazeteciyi gözaltına aldırdı!

Akçakale sınırına gelerek incelemelerde bulunan Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, gazetecilerin sorularına sinirlenince ‘alın bunları’ diye talimat verdi ve polis 4 gazeteciyi gözaltına aldı.

Evrensel gazetesinde yer alan habere göre, valinin açıklamasının ardından Evrensel muhabiri Hasan Akbaş, “Bazı Til Ebyad’lılar Akçakale’de IŞİD’liler bulunduğunu ve tedirgin olduklarını, can güvenlikleri bulunmadığını söylüyor. Bu iddiaya ilişkin bir açıklama yapar mısınız” diye sordu.

Bunun üzerine “Bitti” diyerek soruya yanıt vermeyen vali, polislere gazetecileri işaret ederek ‘alın bunları’ dedi.

Polis, Akbaş, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Pınar Öğünç ile gazeteciler Özlem Topçu ve Deniz Yücel’i gözaltına aldı.

Polis gazetecileri gözaltına alırken, Valilikte basın görevlisi olarak çalışan Arif isimli kişi yüksek sesle “Böyle soru sorulmaz, bunlar ortamı geriyor” diyerek gazetecileri hedef gösterdi. Bunun üzerine sınırdaki bazı kişiler gazetecilerin üzerine yürüdü.

Ancak araya giren vatandaşlar bu kişileri gazetecilere yaklaştırmadı. Gazeteciler Akçakale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü.

Serbest bırakıldılar

Gazetecilerin kimlik tespitleri yapıldıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.