T24 LogoT24 Logo
Gündem

Urfa Valisi, 'Kentte IŞİD'li var mı' diye soran gazetecileri gözaltına aldırmıştı!

Sosyal medyada birçok kullanıcı, Suruç katliamıyla ilgili Urfa Valisi İzzettin Küçük'e tepki gösterdi

20 Temmuz 2015 19:45

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde meydana gelen ve İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından gözler Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük’e çevrildi. Vali Küçük, İstanbul’da olduğunun öğrenilmesinin ardından sosyal medyada, “Şanlıurfa’da IŞİD’li var mı?” şeklinde soru yağmuruna tutuldu. İlerleyen saatlerde Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) de bir açıklama yaparak Vali Küçük’e aynı soruyu yöneltti.

Özellikle Twitter’da birçok kullanıcı Vali Küçük’e hitaben mesajlar paylaştı.

Kullanıcılar tweetlerinde, Küçük’ün 16 Haziran tarihinde Şanlıurfa’nın Akçakale Sınır Kapısı’na inceleme ziyareti yaptığı sırada, IŞİD’le ilgili sorular soran üç gazetecinin gözaltına alınmasını hatırlattı.

ETİKETLER

urfa valisiışidakpak partisosyal medyatepkigazetecilertepki

İlgili Haberler

Şanlıurfa Valisi soruya kızdı, 4 gazeteciyi gözaltına aldırdı!

Gazeteciler, kimlik tespitleri yapıldıktan sonra serbest bırakıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24