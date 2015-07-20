Urfa Valisi, 'Kentte IŞİD'li var mı' diye soran gazetecileri gözaltına aldırmıştı!

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde meydana gelen ve İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından gözler Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük’e çevrildi. Vali Küçük, İstanbul’da olduğunun öğrenilmesinin ardından sosyal medyada, “Şanlıurfa’da IŞİD’li var mı?” şeklinde soru yağmuruna tutuldu. İlerleyen saatlerde Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) de bir açıklama yaparak Vali Küçük’e aynı soruyu yöneltti.

Özellikle Twitter’da birçok kullanıcı Vali Küçük’e hitaben mesajlar paylaştı.

Kullanıcılar tweetlerinde, Küçük’ün 16 Haziran tarihinde Şanlıurfa’nın Akçakale Sınır Kapısı’na inceleme ziyareti yaptığı sırada, IŞİD’le ilgili sorular soran üç gazetecinin gözaltına alınmasını hatırlattı.