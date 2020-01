Sandy kasırgasında 60 kurban veren ABD'liler şimdi Nemo için hazırlanıyor

Önümüzdeki 24 saat içerisinde ABD'nin doğu eyaletlerini etkisi altına alması beklenen "Nemo" fırtınası yüzünden New York kenti alarma geçti. New York'ta 60 can alan Sandy kasırgasının tam yüz gün sonrasında kenti vurması beklenen "Nemo" konusunda yetkililer zorunlu haller dışında New Yorkluları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.



New York Belediyesi acil durum ve doğal afetlerle mücadele departmanı sorumlusu Jerry Hauer, "Nemo, çok tehlikeli bir fırtına olacak, dikkatli olmak zorundayız. Bugün evinizden çıkmayın, bu akşamdan itibaren kent içi ve şehirlerarası ulaşım neredeyse imkansız bir hale gelecek. Sığınak ve hastaneler acil duruma karşı hazır durumda" dedi.



Yaklaşan "Nemo" fırtınası öncesinde New York'ta benzin istasyonlarında ve alışveriş merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu. ABD'nin doğu eyaletlerinde bin 700 tarifeli uçuş iptal edildi. New York - Boston arasında Amtrak tarafından düzenlenen tarifeli tren seferlerinin de ilerleyen saatlerden itibaren karşılıklı olarak iptal edileceği bildirildi. Şehirde kar kalınlığının yarım metreye ulaşmasının beklenildiğini ifade eden yetkililer büyük çapta elektrik kesintilerinin de yaşanabileceğini belirttiler