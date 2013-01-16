'Sandy' mağdurlarına 50 milyar dolar yardım

ABD Temsilciler Meclisi, Sandy kasırgası mağdurları için 50,5 milyar dolarlık yardım paketini onayladı.

Paket, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Meclis'te 180'e karşı 241 oyla kabul edildi. Senato'nun da paketi gelecek hafta başında onaylaması ve imza için ABD Başkanı Barack Obama'ya göndermesi bekleniyor.

Paket, Sandy'nin vurduğu eyaletlerde hasar gören ulaşım sistemleri ve otoyolların onarımı gibi altyapı imarı çalışmaları ile acil yardım ihtiyaçlarında kullanılmak üzere fonlar içeriyor.

Kongre, ay başında da kasırgadan etkilenenlerin sigorta paralarının ödenmesinde kullanılacak 9,7 milyar dolarlık yardım paketini onaylamıştı.