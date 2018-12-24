Sanatçılardan, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkındaki soruşturmaya tepki

Katıldıkları bir televizyon programındaki sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bedelini ödeyecekler" dediği, ardından da haklarında soruşturma başlatılan tiyatro oyuncuları Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a sanat camiasından destek geldi.

TIKLAYIN - Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, adli kontrolle serbest

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın pazar günü Türkiye’nin önde gelen sinema ve tiyatro sanatçılarından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'le ilgili olarak, "Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler. Bunun bedelini ödeyecekler" demesinin ardından iki sanatçı hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bugün verdikleri ifade sonrası mahkemeye sevk edilen iki isim, adli kontrolle serbest bırakıldı ve iki isme yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

TIKLAYIN - Hilal Cebeci: Ülkede demokrasinin kalmadığının en güzel örneği

Sanatçılardan, Akpınar ve Gezen hakkında başlatılan soruşturmaya tepki geldi. Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Demokratik bir ülkede hiçbir sanatçı, hiçbir vatandaş hakkında demokratik hakkını, ifade özgürlüğünü kullandığı için soruşturma açılması kabul edilemez" ifadesi kullanıldı.