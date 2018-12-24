Hilal Cebeci: Ülkede demokrasinin kalmadığının en güzel örneği

Şarkıcı Hilal Cebeci, Halk TV'deki sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bedelini ödeyecekler" açıklamasının ardından tiyatro oyuncusu Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatılması ve bugün ifade için adliyeye götürülmesiyle ilgili "Ülkede demokrasinin kalmadığının en güzel örneği" dedi.

77 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar’ın Halk TV’de sarf ettiği sözlerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çıkışının ardından polis nezaretinde ifade için adliyeye götürüldü.

Şarkıcı Hilal Cebeci, sosyal medya hesabından Akpınar'ın adliyeye götürüldüğü haberiyle birlikte "Ülkede demokrasinin kalmadığının en güzel örneği, usta sanatçılara yapılan bu davranışı şiddetle kınıyorum" mesajını paylaştı.

Cebeci, "MetinAkpinarYalnizDegildir" hashtag ile ise şunu mesajı yazdı "Aklı öldürürsen, ahlak da ölür. Akıl ve ahlak ölürse millet bölünür. Kadı’yı, satın aldığın gün, adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün, DEVLET de ölür. FATİH SULTAN MEHMET ..."