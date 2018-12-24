Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, adli kontrolle serbest

Türk sinema ve tiyatrosunun en önemli sanatçılarından Metin Akpınar ile Müjdat Gezen, bugün sabah saatlerinde evlerine gelen polisler tarafından Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. Haklarında soruşturma başlatılan iki ismin sorgusu saat 13.00 civarında bitti. Savcı, iki ismi adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Akpınar ve Gezen daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı ve iki isme yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Halk TV'de katıldıkları programda yaptıkları yorumlar nedeniyle haklarında soruşturma açılan sanatçılar Metin Akpınar ile Müjdar Gezen, evlerinden polis eşliğinde alınarak İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Akpınar ve Gezen, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İfadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gezen ile Akpınar, haftada bir gün karakola giderek imza vermeleri şartıyla serbest bırakıldılar.

Sanatçıların ifadelerinde, "Sözlerimiz mizah ve eleştiri kapsamındaydı. Çarpıtıldı" dedikleri öğrenildi.

Gezen'in, "Halk Arenası programında yapmış olduğum konuşmam doğrudur. Mizah olsun diye söyledim. Benim herhangi bir cumhurbaşkanına hakaret etme kastım yoktur. Cumhurbaşkanı grup toplantısında 'Kadıköy'de oturanlar kaymak tabakadır. Türkiye yıkılsa umurlarında değildir' demiştir. Ben de Kadıköy'de oturduğum için bu durumu eleştirmek amacıyla bu sözleri söyledim" dediği belirtildi.

“Ben tiyatrocuyum. Sahne de de bu cümleyi birebir kullanıyorum. Çünkü tiyatrom Kadıköy'dedir. Kadıköy de de tiyatromda komedi oyunun da bu sözleri orada da söylüyorum" diyen Gezen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasını reddetti.

Gezen "Kimseye hakaret etme kastım yoktur. Cumhurbaşkanı'na da asla bir hakaret kastım yoktur. Bu üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

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Gezen: Ben konuşacaksam...

Gezen, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada "Ben konuşacaksam yeni bir suç oluşturabilir. O yüzden konuşmak istemiyorum. Hakareti yapan Cumhurbaşkanı, hakaretten yargılanan Müjdat Gezen. Adli sistem değişmiş hayırlı uğurlu olsun" dedi.

“Kenan Evren daha iyiydi”

BirGün’den Burak Abatay’a konuşan Gezen, şu ifadeleri de kullandı:

“Haftada bir gün karakola gidip imza atacakmışız. Karakoldaki çocukları tanıyorum, atın benim yerime dedim. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla adli kontrol şartı getirildi. Cumhurbaşkanına hakaret… Onun söylediği lafı söylemek. Savcılar ve hakimler tutuştu. Emir büyük yerden geldi tabii ama bu laftan bir hakaret çıkmaz. Çünkü onun kendi söylediği laf. Ben 80’de de Kenan Evren döneminde de yargılandım. Kenan Evren devri daha iyiydi. Düşünebiliyor musun? Bunlardan korkan bunlar gibi olsun. Korkar mıyım ben ya?”

DHA, gözaltıları böyle servis etti

Demirören Haber Ajansı (DHA), Akpınar ve Gezen'in gözaltına alınmaları şu ifadelerle servis etti:

"Metin Akpınar, polis eşliğinde adliyeye götürüldü.

Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı. Metin Akpınar'ın Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi. Polislerin içeriye girmesini ardından Akpınar tek başına dışarıya çıktı. Metin Akpınar, 'Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz' dedi.

Müjdat Gezen adliyeye götürüldü

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Müjdat Gezen, ifadesi alınmak üzere Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü."

Gezen: Kimseye benim vatanseverliğimi yargılama hakkı vermiyorum

Savcılığa gitmeden önce Odatv'ye konuşan Müjdat Gezen "Savcıya gidiyorum. İfade vereceğim. Benim söylediğim şey belli. Biraz sonra savcılıkta da söyleyeceğim. Yalnız Recep Tayyip Erdoğan'a değil hiç kimseye, benim vatanseverliğimi yargılama hakkı vermiyorum" dedi.

Akpınar: Bunu hak edecek bir şey yapmadık

Metin Akpınar da ifade vermeden önce şu açıklamayı yaptı:

"Savcı gelecek ifademizi vereceğiz. Bizim programdan sözlerimiz cımbızlanarak yanlış ifadeler basında yer aldı. Herhalde o bilgi de Cumhurbaşkanına yanlış iletildiği için o da ‘hesabını verirsiniz’ diye konuştu. Biz bunu hak edecek bir şey yapmadık. Bütün konuşma metninde de ne Cumhurbaşkanının adı geçmiştir ne hedef alınmıştır. Biz sadece çağdaş demokrasinin ülkemizde uygulanması bağlamında tarifler yapmaya çalıştık."

Yarkadaş: İkisinin de selamı var

CHP'li Barış Yarkadaş, Anadolu Adliyesi'ndeki iki sanatçının durumu hakkında şu bilgileri verdi:

"Metin Akpınar ve Gezen'in Örgütlü Suçlar ve Anayasal Suçlar Bürosu'nda ifadesi alınacak. Metin Akpınar ile görüştüm. Morali çok iyi. Herkese selam söyledi.

Saat 11.20'de Sanatçı Müjdat Gezen de polis eşliğinde Anayasal Suçlar Bürosu'na getirildi. Müjdat Abi'nin de morali iyi. Yanında Avukat Celal Ülgen var. Müjdat Abi de selamlarını iletti soranlara. 80 yaşındaki sanatçılara reva görülen bu muamele demokrasi çıtamızı gösteriyor.

Bu ülkenin yüzakı iki sanatçı, savcı 'gözaltı kararı' vermemiş olmasına rağmen, polis marifetiyle adliyeye getiriliyor. Ve 80 yaşındaki sanatçı, kahvaltısını adliyede yaptırılan tostla yapıyor. Metin Akpınar'ın ifadesi saat 12.30'da sona erdi. Şimdi Müjdat Abi ifade verecek.

Metin Akpınar'ın ardından Sanatçı Müjdat Gezen de ifadeye alındı. Müjdat Abi ifadeye girerken ilacını içti. Hergün 11 ilaç içiyormuş ünlü sanatçı... 80 yaşına merdiven dayamış sanatçılara yapılan muamele işte bu ne yazık ki.

Sanatçı Müjdat Gezen'in savcılık ifadesi sona erdi. Şu an Soruşturma Savcısı'nın açıklayacağı kararı bekliyoruz. Adliye koridoru hareketli... Metin Akpınar ve Müjdat Gezen de avukatlarıyla değerlendirme yapıyor.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, "adli kontrol talebiyle 7. Sulh Ceza'ya sevk edildi. HER İKİ SANATÇI DA BİRAZ SONRA SERBEST BIRAKILACAK..."

Ne olmuştu?

Türk sineması ve tiyatronun usta sanatçılarından Metin Akpınar ile Müjdat Gezen hakkında Halk TV’de kullandığı ifadeler dolasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın talimatıyla dün başlatıldığı ifade edilen soruşturmada "Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in iç savaş ve darbe çağrısında bulunmasına yönelik olduğu iddia edilen sözlerinin inceleneceği” öğrenilmişti. Başsavcılığın “önceki gün başlatıldığını" ifade ettiği soruşturmanın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bedelini ödeyecekler" açıklamasının hemen ardından basına servis edilmesi dikkati çekmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiş olup, keyfiyet tüm basın/yayın kuruluşları ile kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Ne demişlerdi?



Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası programına konuk olan Akpınar, "Polarizasyondan ve kargaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek kavga dövüş olmaz, bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak, her faşizmin karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Müjdat Gezen de şunları söylemişti:

“Herkesi azarlıyor, herkese parmak sallıyor, millete 'haddini bil' diyor. Bak Recep Tayyip Erdoğan, sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın. Haddini bil."

Erdoğan yargıya çağrı yapmıştı

Tiyatrocu Metin Akpınar'ın kutuplaşmaya ilişkin sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yargıya çağrı gelmişti. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Mali Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, "Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler. Bunun bedelini ödeyecekler. Bu ülkenin cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın. Şimdi git yargıda bedelini öde" demişti.