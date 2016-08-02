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Kültür-Sanat

Sanatçılar Girişimi’nden görevden uzaklaştırmalara tepki: Hukuk yolları ve sokak sesimiz olacaktır!

Şehir tiyatrolarında Sevinç Erbulak dahil 6 oyuncu açığa alınmıştı

02 Ağustos 2016 22:58

2012 yılından beri faaliyet gösteren Sanatçılar Girişimi adlı platform,15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL ilanı ile çıkarılan 667 No’lu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan aralarında Ragıp Yavuz, Kemal Kocatürk, Sevinç Erbulak’ın da olduğu 6 sanatçı görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.  Girişim, bir bildiri yayımlayarak, “Tüm hukuk yolları ve sokak sesimiz olacaktır” dedi.

Kültür Servisi’nin haberine göre, yayımlanan bildiri şöyle:

"Tiyatro sanat alanımızın değerli yaratıcılarına, tüm sanat emekçilerine, basına ve halkımıza duyurmak isteriz;

"AKP hükümetlerinin sanat alanları ve sanatçılar için; yasakçı, sansürcü, ötekileştirici daha açık adıyla, düşmanlık saçan uygulamalarını buraya listelersek suçlarının büyüklüğünün ne denli “ezici” olduğunu anlamakta zorlanmayacaksınızdır.

"Ülke büyük bir kaosun içine itilmiş ve geleceği karanlığın içine gömülmüşken yeni bir düşmanlıkla karşı karşıya olmamız bizi şaşırtmıyor.

"İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında 7 sanatçı arkadaşımız, gerçek anlamıyla müsamere bile diyemeyeceğimiz bir biçimde “açığa” alındılar.

"Arkadaşlarımızın sosyal medya hesaplarını inceleyen bir “tim” gereğini yapmış suç bulmuş! Gerekli yerlere iletmiş! Soruşturma açılmış ve arkadaşlarımız “soruşturmanın gereği açığa alınmış!”

"21. yüzyıldayız, bu uygulama 100 yaşını kutlamış bir sanat kurumunda oluyor.

"Buradan duyurmak isteriz.

"Bu vandallığa izin verenler yasakçı, ötekileştirici ve düşmanlık gibi üç kelimeyle somutlayacağımız faşist dayatmanın kulu kölesi olmayı reddetmelidirler.

"Her birey ve elbette her sanat yaratıcısı düşüncelerini her biçimde en yüksek sesle söyleme özgürlüklerini sonuna kullanmalıdırlar ve insan olmanın erdemi, onuru: haksızlıklara, hukuksuzluklara adaletsizliklere, kana, kine, katliamlara karşı durmayı gerektirir, teslim olup susmayı değil.

"Bilinmelidir.

"Arkadaşlarımız yalnız değillerdir.

"Kurumun yöneticileri ve arkalarında duran dinci gerici, yasakçı, sansürcü akıl bu kez yanılırlar.

"Tüm hukuk yolları ve sokak sesimiz olacaktır.

"Siz değerli yurttaşlarımızı, tüm sanat alanlarının yaratıcıları arkadaşlarımızı, tiyatro seyircilerimizi sesimize ses katarak bu gerici aklı tarihin çöplüğüne süpürmeye davet ediyoruz.

"Sanat korkakların işi değildir hele tiyatro hiç değildir."

 

CHP’nin İzmir mitingine destek

 

Sanatçılar Girişimi aynı zamanda bugün erken saatlerde bir başka bildiri yayımlayarak, 4 Ağustos’ta CHP tarafından İzmir’de gerçekleşecek mitinge de destek vereceklerini açıkladı. 

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