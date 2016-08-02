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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe soruşturması İstanbul Şehir Tiyatroları’na sıçradı; 6 oyuncu açığa alındı

Kemal Kocatürk: Gerekçe şimdilik sözlü iletildi ama son derece komik

02 Ağustos 2016 19:08

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma İstanbul Şehir Tiyatroları'na sıçradı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hükümetin olağanüstü hal (OHAL) ilanının ardından yayınladığı 667 No’lu Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) dayanarak İBB Şehir Tiyatroları’nda aralarında Sevinç Erbulak ve Kemal Kocatürk’ün olduğu çok sayıda oyuncu ve yönetmeni  görevden uzaklaştırdı. Mahberi Mertoğlu, İrem Arslan, Arda Aydın ve yönetmen Ragıp Yavuz da açığa alındı.

Hürriyet’in haberine göre oyuncu ve yönetmen Kocatürk, açığa alındığını resmi Facebook hesabından duyurdu. Tek kişilik; Orhan Veli, Ahmet Arif, Can Yücel oyunlarıyla tanınan Kemal Kocatürk, "Ha bu arada 6 sanatçı dostumla birlikte İ.B.Şehir Tiyatrolarındaki görevimizden dün itibariyle açığa alındık. Soruşturma sürüyor. Gerekçe şimdilik sözlü iletildi ama son derece komik" dedi.

 

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