Levent Üzümcü: Tiyatro oyuncularının darbeyle ilişkilendirilmesi ölümcül bir hata

Tiyatrocu Levent Üzümcü, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL ilanı ile çıkarılan 667 No’lu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan aralarında Ragıp Yavuz, Kemal Kocatürk, Sevinç Erbulak’ın da olduğu 6 sanatçı görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. Levent Üzümcü, yapılanı ölümcül bir hata olarak değerlendirirken “Tiyatroya güç veren, ödüller getiren, tiyatromuzun adını gönendiren arkadaşlarımız bir kumpasın malzemesi yapılmak isteniyor. Umarım bu ölümcül hatadan dönülür. Tiyatronun, tiyatro sanatçılarının darbeyle ne ilgisi olabilir?” dedi.

Kültür Servisi’nden Aslı Uluşahin’in haberine göre, Levent Üzümcü, Ragıp Yavuz, Kemal Kocatürk gibi sanatçıların geçmişlerine bakmanın darbeye karşı olduklarını anlamak için yeterli olduğunu söyleyerek “Nasıl bu kanıya vardılar anlamak mümkün değil. Hiçbir argüman söz konusu değil. Çamur at izi kalsın tavrı işliyor” açıklamasında bulundu:

“Tiyatro perde açamayacak duruma getirildi ve görünen o ki bunu isteyen güçler var. Eğer gerçek bir barışma havası olacaksa asıl bunu isteyen, buna karar verenler hesap vermeli. İyimser olduğumuz, Cumhuriyet değerleri çevresinde buluştuğumuz, bir araya gelindiği söylenen bir dönemde bunu kim yapar, niye yapar, hangi amaçla yapar iyi düşünmek lazım.”

Üzümcü, 24 kişinin “performans düşüklüğü” bahanesiyle görevden alınmasının da kabul edilemez olduğunu söyledi:

“Tiyatronun bütün yükünü omuzlayan, yılda 3-4 oyun oynayan kişiler performans düşüklüğü nedeniyle atılıyor. Bunun iler tutar yeri yok.

İçinde bulunduğumuz durum artık vahim bile değil, saçma. Bu zulmün, arkadaşlarımıza reva görülen bu tavrın hiçbir mantıklı açıklaması yok. Ama bu kadara ah alınmaz. Bu günahtır, zulümdür.”