Samsung üretimi durdurdu; Galaxy Note 7'si olanlar ne yapacak?

Samsung'un 'amiral gemisi' olarak nam salan yeni cep telefonu Galaxy Note 7 pillerin aşırı ısınması, patlaması ve yanması sonrası tüm dünyadan toplamaya ve değiştirilmeye başlanmıştı. Güney Koreli teknoloji devi, değiştirilen Note 7'ler de patlayınca üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı ve Note 7 kullanıcılarına önemli bir uyarıda bulundu.

Samsung, orjinal ya da değiştirilmiş Note 7 telefona sahip olan kullanıcıların akıllı telefonları kapatlamalarını ve kullanmamaları gerektiğini açıkladı.

Note 7 kullanıcıları, yasal haklarını kullanarak telefonu muadilleri ile değiştirebilecek ya da para iadesi talep edebilecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ısınma sorunu nedeniyle patlama ve yanma vakalarıyla gündeme gelen Galaxy Note 7 modelinin üretimini geçici olarak durdurdu.

Samsung, geçtiğimiz ay ısınma sorunu nedeniye dünya çapında yaklaşık 2.5 milyon akıllı telefonu değişim için geri çağırmıştı. Samsung, diğer elektronik ürünlerinden elde ettiği kazançla 2016'nın 3. çeyreğini yüzde 6'lık karla kapattı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), Note 7’lerin uçakta kapatılması ve bagaja konulmaması yönünde tavsiyede bulunmuştu. Son 2 günde yine değiştirilen iki Note 7 telefon patladı. Cumartesi, ABD'nin Kentucky eyaletinde telefondan gelen dumandan rahatsızlanan bir adam hastaneye kaldırıldı. Pazar günü de Minnesota’lı bir gencin aşırı ısınan telefondan ellerinin yandığı rapor edildi.