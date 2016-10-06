'Yenilenmiş' Samsung Galaxy Note 7 uçakta alev aldı

ABD'deki Southwest Havayolları, yolculardan birine ait Samsung Galaxy Note 7 model telefonun alev alması üzerine bir uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı.

Brian Green adlı yolcunun telefonun, bu modellerin pillerinde tespit edilmiş olan "patlama" kusuru nedeniyle "kontrolden geçirilip yenilenmiş" bir cihaz olduğu belirtildi.

Green, telefonu şarjı azalmaktayken cebine koyduğunu, birkaç saniye sonra da ufak bir patlama ses duyduğunu ve pantalonunun cebinden duman çıktığını gördüğünü söyledi.

Telefonu panikle uçağın koridoruna atan Green, "cihazdan koyu ve yeşil bir duman yükseliyordu" dedi.

Uçak havalanmadan önce yaşanan olayın ardından Louisville-Baltimore seferi yapması planlanan uçak boşaltılarak uçuş iptal edildi.

"Olayın araştırıldığını" belirten Samsung, telefonda yapılacak olan incelemenin ardından olayın nedenine dair bilginin paylaşılacağını açıkladı.

Note 7 model telefonların pillerinin şarj sırasında ısınıp tutuşması ve patlaması vakalarının ardından, Eylül ayında Samsung telefonları "yenileriyle değiştirmek üzere" geri çağırmıştı.

Samsung'un mobil cihazlar bölümü başkanı Koh Dong-jin " Patlamaların pil hücrelerinden kaynaklandığını teyit ettik ve sorunu çözdük" demiş, elden geçirilip yenilenen cihazların güvenli olduğu belirtilmişti.

Ancak Güney Koreli şirket Eylül ayı sonunda yaptığı bir diğer açıklamada, cihazlardaki ısınma sorunun hâlâ devam ettiğini gösteren yeni vakalar olduğu bilgisini vermiş, "Ancak sorun bir güvenlik tehlikesi yaratmıyor" ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Ulusal Havacılık Dairesi (FAA) uyarı yayınlayarak yolculardan Note 7 cihazları uçaklarda kapatmalarını, şarj etmemelerini ve bagaj bölümüne verdikleri çantaların içine koymamlarını istemişti.

19 Ağustos'ta piyasaya çıkan telefonun 2 milyondan fazla sattığı belirtiliyor. 10 ülkede satılan telefonların pilleri farklı şirketler tarafından üretiliyor.