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Bilim / Teknoloji

Her şey bir patlamayla başladı; Samsung, Galaxy Note 7'nin üretimini durdurdu

Samsung'un hisseleri yüzde 1,5 düştü

10 Ekim 2016 16:08

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, şarj ünitesindeki sorun nedeniyle dünya çapında geri çağırdığı Galaxy Note 7 model akıllı telefonların üretimini durdurdu. Aşırı ısınma sorunu nedeniyle alev alan ve zaman zaman patlayan cihazların sahiplerine yenilerini hediye eden şirket, teknik sorunu çözemedi.

Al Jazeera Türk'ün, Güney Kore haber ajansı Yonhap'dan çevirdiği habere göre, yeni cihazların da yanması üzerine, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi, bu zor kararı aldı.

Eylül ayı başlarından itibaren çok sayıda kullanıcının bataryanın aşırı ısınması nedeniyle şikayetçi olduğu cihaz, bazı kullanıcıların şarj esnasında bataryalarının patlaması ve hatta otomobillerinin yanması üzerine dünya çapında geniş yankı buldu.

ABD ve Avustralya'da GSM şirketleri Note 7 satışını durdurdu. Apple'ın iPhone 7 model cihazıyla rekabet için ürettiği cihazın sorunlu çıkması şirkete büyük kayba yol açtı. Devasa şirketin hisseleri yüzde 1,5 düştü.

Samsung, 2 Eylül'de dünya çapında tüm Note 7 cihazlarını geri çağırdığını duyurmuştu. Amerikan Havacılık Dairesi ve önde gelen havayolu şirketleri, yolcuların cihazı uçuş esnasında kullanmalarını yasaklamıştı. 

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