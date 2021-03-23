Samsun Valisi, kentteki vaka artışının nedenini açıkladı!

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentin vaka sayısında haftalardır neden ilk sırada olduğuna ilişkin "Koronavirüs pozitif tespit edilenler filyasyon ekiplerimize temaslı oldukları kişileri tam olarak söylemiyorlar. Cenaze ve taziyelere katılım da fazla. Geçen hafta bir taziyeye katıldıkları belirlenen 150 vatandaşımızın 70'i pozitif çıktı" dedi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, üç haftadır Covid-19 vakalarının en fazla olduğu iller sıralamasında ilk sıradan aşağıya gerilemeyen kentte vaka sayısının neden düşmediğini açıkladı. Pozitif oldukları tespit edilen kişilerin filyasyon ekiplerine temaslı oldukları kişileri tam olarak söylemediklerini ifade eden Dağlı, "Bunun yanı sıra cenaze ve taziyelere katılımlar hala oldukça fazla. Geçen hafta bir taziyeye katıldıkları belirlenen 150 vatandaşımızın 70'i pozitif çıktı. Ayrıca aile, eş dost ziyaretleri devam ediyor, Gerek il dışından gerek il içinde kırsala yönelik geliş gidişler devam ediyor" diye konuştu.

Samsun'da HES kodu uygulamasına 4 ay önce geçildiğini, ana arter ve çarşıların olduğu yerlere HES kodu ile girildiğini ifade eden Dağlı, "Önemli bir konu, kırsal mahallelere girişler de HES kodu ile yapılıyor. Marketlere ve alışveriş merkezlerine de HES kodu ile giriş yapılması uygulamasına devam ediyoruz" dedi.

Ajans Bizim'in haberine göre; Samsun'da pandemi sınırlamalarına ilişkin kural ihlalleri ile çok sık karşılaşıldığını da söyleyen Vali Dağlı, "Örneğin hafta sonunda kural ihlali yaptığını belirlediğimiz 9 vatandaşımızı yakaladık. Pozitif olduğu halde berbere gidenler var, dışarıda dolaşanlar var. Kurallara uymayan vatandaşlarımızın sayısı önemli derecede yüksek" dedi.