Samsun'da vaka sayısının neden yükseldiği ortaya çıktı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı Koronavirüs vaka sayısı haritasına göre en çok vakanın görüldüğü il olan Samsun'da Covid-19 olduğu halde bunu saklayan çok sayıda kişinin olduğu tespit edildi. Önlemlerin üst düzeye çıkartıldığı kentte karantina kurallarına uymayıp dışarı çıkan kişilerin tespitine yönelik denetimler sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6-12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü Samsun'da, vaka sayılarının düşürülmesi için çalışmalar devam ederken, testleri pozitif çıktığı halde bunu saklayan, karantina kurallarına uymayıp dışarı çıkan kişilerin tespitine yönelik denetimler de sürüyor.

Son 1 hafta içinde vaka sayısı en çok artan Samsun'da bir mahallede vakaların gizlendiği bilgisi üzerine filyasyon ekipleri çalışma başlattı. Cenaze ve taziye ile bağlantılı 150 kişinin yapılan Koronavirüs testinde, yarıya yakınının pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı.

Samsun'da yaşayan vatandaşlar ise Covid-19 oldukları halde bunu saklayanlara ve karantina kurallarına uymayarak dışarı çıkan kişilere tepki gösterdi. Samsun'da yaşayan Ali Türkoğlu, "Son durumda ölenlerin çoğu hep saklanan kişilerden dolayı. İnsan söyler Korona olduğunu git ve tedavini gör. Tedavi olmuyorlar sonra başka insanlara bulaştırıyorlar, ondan ona derken herkes gümbürtüye gidiyor. Gizlemekten dolayı böyle oluyor. Samsun kozmopolit bir yer, çevre ilçelerden çok gelen oldu, bu da artışa etki etti" şeklinde konuştu.

İstiklal Caddesi'nde esnaf olan Yıldız Yanık, polis ekiplerinin cadde girişinde HES sorgusu yaptıklarını, burada birçok kişinin riskli durumda olmasına rağmen uygulamada yakalanıp ambulansla götürüldüğünü belirterek, "Belki saklayan kişi hastalığı yenecek kurtulacak ama bulaştırdığı insan kurtulabilecek mi bu belli değil. İnsanların bunu düşünmesi gerekiyor ve bilinçli olmalarını gerekiyor. Yasaklara uyulmuyor. Yasak saatlerde dışarı çıkanlar çok var. Maske takmayanlar da oluyor" diye konuştu. (DHA)