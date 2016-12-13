Şampiyonlar Ligi erken başlayacak

Şampiyonlar Ligi'nde Merkez Avrupa Saatiyle 20.45 olan maç başlama saati 2018'de değişiyor. Gruplarda iki maç 19.00'da, 6 karşılaşma ise 21.00'de başlayacak



UEFA, 2018-2021 periyodunda Avrupa Kupaları yayın haklarının ihale sürecinin başladığını duyurdu. UEFA sıralamasında ilk dört sırada bulunan ülkelerin liglerinde sezonu ilk dörtte bitiren takımların doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına alınacağının tekrar hatırlatıldığı duyuruda bazı önemli reformlar duyuruldu.



ntvspor'un haberine göre; Şampiyonlar Ligi gecelerinde iki ayrı maç saati olacak.



Grup etabında iki karşılaşma "Merkez Avrupa Saatiyle" 19.00'da, 6 karşılaşma ise "Merkez Avrupa Saatiyle" 21.00'de başlayacak. Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde başlama saati 20.45 olarak uygulanıyordu.

55 ülke şampiyonu da turnuvaya katılacak

Bir başka yenilik de ülke şampiyonları için yapıldı. 55 ülke şampiyonu da Şampiyonlar Ligi'nin farklı turlarında organizasyona dahil oluyor.



Ancak sadece üçüncü ön eleme ve play-off turunda elenenler Avrupa Ligi'nde yola devam ediyordu. 2018'den başlayarak, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde - tura bakılmaksızın - başarısız olan bütün takımlar Avrupa Ligi turlarından gruplara katılma şansını kovalayacak.