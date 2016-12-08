0 gol, 0 puan, eksi 15 averaj; Şampiyonlar Ligi'nin en kötüsü oldular

Juventus, Sevilla ve Lyon'un bulunduğu H Grubu'nu son sırada tamamalyan Dinamo Zagreb Devler Ligi tarihinin en başarısız takımı oldu.



Hırvat temsilcisi, 0 gol atıp, 0 puan alırken grubu -15 averajla tamamladı.

Dinamo Zagreb'in Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlar

Lyon 3 - 0 Dinamo Zagreb

Dinamo Zagreb 0 - 4 Juventus

Dinamo Zagreb 0 - 1 Sevilla

Sevilla 4 - 0 Dinamo Zagreb

Dinamo Zagreb 0 - 1 Lyon

Juventus 2 - 0 Dinamo Zagreb

Sıfır çeken takımlar

Kosice, Fenerbahçe, Anderlecht, Rapid Vien, L.Sofya, Dinamo Kiev, Debreceni, Macabi Haifa.