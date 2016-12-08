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Spor

0 gol, 0 puan, eksi 15 averaj; Şampiyonlar Ligi'nin en kötüsü oldular

Hırvat ekibi Dinamo Zagreb, sıfır puanla grubu sonuncu bitirdi

08 Aralık 2016 18:54

Juventus, Sevilla ve Lyon'un bulunduğu H Grubu'nu son sırada tamamalyan Dinamo Zagreb Devler Ligi tarihinin en başarısız takımı oldu.

Hırvat temsilcisi, 0 gol atıp, 0 puan alırken grubu -15 averajla tamamladı.

Dinamo Zagreb'in Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlar

Lyon 3 - 0 Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb 0 - 4 Juventus
Dinamo Zagreb 0 - 1 Sevilla
Sevilla 4 - 0 Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb 0 - 1 Lyon
Juventus 2 - 0  Dinamo Zagreb

 

Sıfır çeken takımlar

 

Kosice, Fenerbahçe, Anderlecht, Rapid Vien, L.Sofya, Dinamo Kiev, Debreceni, Macabi Haifa.

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