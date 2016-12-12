Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

Beşiktaş’ın elenmesiyle Türk temsilcisinin kalmadığı Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turu kura çekiminde, gruplarını ilk sırada bitiren Arsenal, Leicester City (İngiltere), Napoli, Juventus (İtalya), Barcelona, Atletico Madrid (İspanya), Monaco (Fransa) ve Borussia Dortmund (Almanya) seribaşı olarak yer aldı.



Aynı ülke veya grup takımlarının eşleşemediği kura çekimine, Paris Saint-Germain (Fransa), Benfica, Porto (Portekiz), Manchester City (İngiltere), Bayern Münih, Bayer Leverkusen (Almanya), Real Madrid ve Sevilla (İspanya) ikinci torbadan girdi.



Arsenal yine Bayern Münih'le eşleşti!



Nyon’da çekilen kura çekimi sonrasında Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde gerçekleşti:

Manchester City-Monaco

Real Madrid-Napoli

Benfica-Borussia Dortmund

Bayern Münih-Arsenal

Porto-Juventus

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid

Paris Saint Germain-Barcelona

Sevilla-Leicester City

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 14-15 ile 21-22 Şubat 2017, rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart 2017 tarihlerinde yapılacak.