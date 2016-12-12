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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Son 16 turunda en dikkat çekici eşleşme Bayern Münih ve Arsenal arasında gerçekleşti

12 Aralık 2016 17:13

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

Beşiktaş’ın elenmesiyle Türk temsilcisinin kalmadığı Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turu kura çekiminde, gruplarını ilk sırada bitiren Arsenal, Leicester City (İngiltere), Napoli, Juventus (İtalya), Barcelona, Atletico Madrid (İspanya), Monaco (Fransa) ve Borussia Dortmund (Almanya) seribaşı olarak yer aldı.

Aynı ülke veya grup takımlarının eşleşemediği kura çekimine, Paris Saint-Germain (Fransa), Benfica, Porto (Portekiz), Manchester City (İngiltere), Bayern Münih, Bayer Leverkusen (Almanya), Real Madrid ve Sevilla (İspanya) ikinci torbadan girdi.

Arsenal yine Bayern Münih'le eşleşti!


Nyon’da çekilen kura çekimi sonrasında Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde gerçekleşti:

Manchester City-Monaco
Real Madrid-Napoli
Benfica-Borussia Dortmund
Bayern Münih-Arsenal
Porto-Juventus
Bayer Leverkusen-Atletico Madrid
Paris Saint Germain-Barcelona
Sevilla-Leicester City

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 14-15 ile 21-22 Şubat 2017, rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart 2017 tarihlerinde yapılacak.

 

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