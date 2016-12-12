Arsenal yine Bayern Münih'le eşleşti!

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu belli olurken, grubunu lider tamamlayan Arsenal son üç sene 6 kez karşı karşıya geldiği Bayern Münih'le eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde son 3 senenin tamamında karşı karşıya gelen Arsenal ve Bayern Münih, tophlam 6 maç yaptı. 2 kez son 16, bir kez de gruplarda karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlarda Alman ekip Bayer Münih'in üstünlüğü göze çarpıyor.



Arsenal ve Bayern Münih arasındaki en dikkat çekici karşılaşmada, 2015 yılında Londra ekibinin 5-1 mağlup olmuştu.

Toplamda 10 kez karşı karşıya geldikleri maçlarda Bayern Münih'in 5, Arsenal'in 3 galibiyeti bulunuyor. İki maç da berabere sona erdi.