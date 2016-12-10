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Spor

Şampiyonlar Ligi'nin en az koşan takımı Beşiktaş

Koşu mesafesinde zirvede 703 kilometre ile Atletico Madrid yer aldı

10 Aralık 2016 15:41

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında mücadele eden 32 takım arasında en az koşan ekip oldu.

Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk 5 maçında yenilgi yüzü görmemesine karşın Dinamo Kiev yenilgisiyle üçüncü sırada kalıp Avrupa Ligi biletini alan Beşiktaş, Avrupa’nın 1 numaralı kupasına en az koşan takım olarak veda etti.

32 takımın yer aldığı Şampiyonlar Ligi’nde 6 maçın ardından ortaya çıkan istatistikler sonucunda Beşiktaş, toplamda 623 kilometre koşarak tüm takımlar arasında bu alanda sonuncu sırada yer aldı.

Zirvede ise 703 kilometre toplam koşu mesafesi ile Beşiktaş’tan 80 kilometre fazla koşan İspanyol Atletico Madrid var. Beşiktaş ayrıca Devler Ligi’nin son grup maçlarında sahaya çıkan en yaşlı takım olarak dikkat çekti.

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