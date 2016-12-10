Beşiktaş lige döndü, Timsah'la yara sarmak istiyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in son 2 haftasında beraberlik alan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e 6-0 mağlup olan siyah-beyazlı takım, konuk edeceği Bursaspor'u yenerek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.
Beşiktaş ile Bursaspor arasındaki mücadele, saat 19.00'da Vodafone Arena'da yapılacak. Karşılaşmayı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Fabri, Gökhan G.-Marcelo-Rhodolfo-Tosic, Atiba-Oğuzhan, Kerim-Tolgay-Cenk, Aboubakar
Bursaspor: Harun, Erdem-İsmail-Sivok-Aziz Behich, Merter-Jorguera, Del Valle-Batalla-John, Deniz
Kartal 2 haftadır kazanamıyor
Siyah-beyazlı takım, ligde son 2 haftada oynadığı kritik maçlarda 4 puan kaybetti.
Ligin 12. haftasında evinde lider Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 13. haftada ise Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı derbi maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı.