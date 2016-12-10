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Spor

Beşiktaş lige döndü, Timsah'la yara sarmak istiyor

Süper Lig'de son iki maçını kazanamayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden de elenmişti

10 Aralık 2016 12:14

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor'u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'in son 2 haftasında beraberlik alan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e 6-0 mağlup olan siyah-beyazlı takım, konuk edeceği Bursaspor'u yenerek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Beşiktaş ile Bursaspor arasındaki mücadele, saat 19.00'da Vodafone Arena'da yapılacak. Karşılaşmayı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

 

Muhtemel 11'ler



Beşiktaş: Fabri, Gökhan G.-Marcelo-Rhodolfo-Tosic, Atiba-Oğuzhan, Kerim-Tolgay-Cenk, Aboubakar

Bursaspor: Harun, Erdem-İsmail-Sivok-Aziz Behich, Merter-Jorguera, Del Valle-Batalla-John, Deniz

 

Kartal 2 haftadır kazanamıyor

 

Siyah-beyazlı takım, ligde son 2 haftada oynadığı kritik maçlarda 4 puan kaybetti.

Ligin 12. haftasında evinde lider Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 13. haftada ise Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı derbi maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı.

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